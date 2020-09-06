Bilecik'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bilecik'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı

Bilecik'in işgalden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Bilecik'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı, System.String[]

Bilecik'in işgalden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'ndeki tören, "Eski Bilecik" başlıklı dijital fotoğraf sergisinin izlenime sunulmasıyla başladı.

Törende konuşan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Büyük Taarruz'un, Türk milletinin ve büyük özverisi ve fedakarlığı, ordunun kahramanlıkları sayesinde zaferle sonuçlandığını söyledi.

Bu sürecin, esarete mahkum edilmek istenen milletin kayıtsız şartsız bağımsızlığına kavuştuğu bir siyasi hamle ile sürdürüldüğünü ve 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla, halk idaresinin kurulmasıyla sonlandığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Kurtuluş Savaşı sırasında kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla omuz omuza veren, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesine sahip çıkan bir halkın torunları olarak bugün bu topraklarda yaşıyorsak, bu işgale son veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Bilecik, Milli Mücadele döneminde çok büyük rolleri üstlenmesinin yanı sıra, 5 Aralık 1920 tarihli Bilecik Mülakatı'nda çıkılan yolun bir sonucu olarak Sevr Antlaşması'nın yırtıldığı ve ülkemizin kaderinin değiştiği yerdir. İşte geçmişimizden ve tarihimizden aldığımız bu güç, bu ruh bizlerin bugün geleceğe doğru emin adımlarla yürümemize imkan sağlıyor. Bu özel günde, başta Türkiye'nin bağımsızlığının ve Cumhuriyet'imizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, onların fikir ve eylemlerinden aldığımız güçle yarınlarımızı çok güçlü bir şekilde inşa edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."

Tören, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Bilgin'in "Milli Mücadele'de Bilecik'in Yeri ve Düşman İşgalinden Kurtuluşu" başlıklı konferansıyla sürdü.

Bilecik Avcılar Kulübü Başkanı Sezer Sargıl, 1895 yılında Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı, Balkan, Rus ve Birinci Dünya savaşlarında kullanılmış tüfek süngüsünü Vali Bilal Şentürk'e takdim etti.

Programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Şeyh Edebali, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2020 14:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

İngiliz efsane futbolcu Gascoigne'in evine giren hırsızlar, 140 bin sterlin değerinde eşya çaldı Akdeniz Fırtınası Tatbikatı Rum medyasını panikletti: Türk helikopteri Girne semalarında Fransa'da ders kitaplarına giren PKK propagandasına Türkiye'den sert tepki Lyon, Moussa Dembele'nin boşluğunu Sörloth ile doldurmak istiyor Mevsimlik tarım işçilerinin darbedildiği iddiasına ilişkin 2 kişi hakkında gözaltı kararı verildi Son Dakika: Türkiye'de 6 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 1578 yeni vaka tespit edildi Manisa'da traktör ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Arı kovanı ve bal yüklü kamyon devrildi: Araçta bulunan 3 kişi hayatını kaybetti Emre Mor'un hazırlık kampındaki performansı, Celta Vigo teknik heyetini şaşırttı Koronavirüs karantinasından sonra her 10 kişiden 6'sı kendisini aşırı halsiz hissediyor Galatasaray Nainggolan'ı kiralamak istedi, Inter 18 milyon bonservisle satacağını bildirdi Şanlıurfa'da 2 kardeşin ölümüyle sonuçlanan kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Çocuklar en az yetişkinler kadar koronavirüsü bulaştırıyor Anthony Joshua ile Mahrez'in eski eşi Rita, gece kulübünde görüntülendi Dehşete düşüren olay! Kavga sonrası iki kız el ele tutuşarak intihara kalkıştı
Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi Kastamonu'da koronavirüs vakaları artış gösterdi         
16:26
Falcao'dan yeni sözleşme açıklaması: Galatasaray'la iki yıllık daha kontratım var, şimdilik devam ediyorum Falcao'dan yeni sözleşme açıklaması: Galatasaray'la iki yıllık daha kontratım var, şimdilik devam ediyorum         
16:18
Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı Kırmızı kostümle Fenerbahçe'ye kupayı veren görevli, maça damga vurmayı başardı         
15:29
KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı KPSS sonrası gündem oldu! Osman Hamdi Bey'in en bilinen eseri öğrencileri ters köşeye yatırdı         
15:16
Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le görüşüyor Beşiktaş'la yollarını ayıran Enzo Roco, Fatih Karagümrük'le görüşüyor         
14:54
Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı Görev süresi sona eren ABD'li komutan, terör örgütü PKK'ya destek veremeyeceği için ağladı         
14:44
"500 bin beğeni olursa F.Bahçe'ye gelirim" diyen Zahavi'nin paylaşımına 695 bin yorum geldi         
14:31
KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi KPSS'yi bir dakika ile kaçıran genç kız okul bahçesinde sinir krizi geçirdi         
13:17
Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 60 liradan satıyor Keçiboynuzu hasadı için 10 yıl bekledi! Şimdi pekmezinin kilosunu 60 liradan satıyor         
12:25
Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada Rus yapımı roket, atış yapacak olan askerin omzunda patladı! Korku dolu anlar kamerada         
12:02
Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış Yeni evli çifte yenge şoku! Altın ve paraları çalıp çamaşır makinesinde yıkamış         
10:56
Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı Yüzündeki morluklarla görüntülenen Rihanna, hayranlarını korkuttu! Danışmanı işin iç yüzünü açıkladı         
10:47
Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti Arjantin'de canlı yayında öğrencilerine ders veren profesör koronavirüsten hayatını kaybetti         
10:39
Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize Sakarya'da darp edilen mevsimlik işçiler olayın iç yüzünü anlattı: Bize "it sürüsü" dediler         
10:21
Güldür Güldür'de Güldür Güldür'de "Cumhuriyet" kelimesinin biplenmesi tartışma yaratmıştı! Kanaldan açıklama geldi         
10:16
ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü ÖTV zammı sonrası vatandaşın ikinci el otomobil isyanı: Fiyatlar uçtu, başımız döndü         
10:09
Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı Eşarpla kendini pencere korkuluklarına astı! Cansız bedenini gören kocası sinir krizi geçirip kendisini bıçakladı         
10:02
Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! Yunanlılar 3 milyon euro teklif etti, tarihi evi satmadı! "Bu evi satmak, vatanı satmakla eşdeğer"         
10:00
Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti Dünya bu anları konuşuyor! Sırbistan Cumhurbaşkanı, imzaladığı maddeyi Trump söyleyince fark etti         
09:47
Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı! Fırtına ve şiddetli yağış geliyor         
09:09
Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu Üniversiteyi karıştıran iddia! Makam odasında profesörün tecavüzüne uğradığını iddia eden akademisyen suç duyurusunda bulundu         
08:44
Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı Kıskançlıktan gözü dönen koca, 2 çocuğunun annesini defalarca bıçakladı         
07:23
Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi Deniz, konser için gittiği otelde kaldığı 15 bin dolarlık kral dairesini anlat anlat bitiremedi         
05:03
Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı Lazio, Vedat Muriqi'yi 17.5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı         
23:04
Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi Kalça estetiği yaptıran İngiliz oyuncu Chloe Ferry kameralara poz vermeden edemedi         
20:46
Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu Aile hekimi, kamp yaptığı çadırında ölü bulundu         
16:45
Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim Yüzüne asit atan saldırganını affeden Berfin pişman: Bunu nasıl yapabildim         
14:24
G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı G.Saray'ın eski teknik direktörü Roberto Mancini, gözlüğü yanında olmadığı için yanlış oyuncuyu ilk 11'e aldı         
14:20
Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı Muğlalı pazarcı hatalı basım 50 liralık banknotu 70 bin liradan satışa çıkardı         
13:27
Eşi tarafından 1 yaşındaki kızıyla beraber terk edilen çaresiz kadına devlet şefkatli kollarını açtı Eşi tarafından 1 yaşındaki kızıyla beraber terk edilen çaresiz kadına devlet şefkatli kollarını açtı         
13:24
Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor Bankacılığı bırakıp salep üretmeye başladı! Kilosunu 500 liraya satıyor         
11:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2020 20:42:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bilecik'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei