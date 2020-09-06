Bilecik'in kurtuluşunun 98. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

Bilecik'in işgalden kurtuluşunun 98. yıl dönümü törenle kutlandı.

Şeyh Edebali Kültür Kongre Merkezi'ndeki tören, "Eski Bilecik" başlıklı dijital fotoğraf sergisinin izlenime sunulmasıyla başladı.

Törende konuşan Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, Büyük Taarruz'un, Türk milletinin ve büyük özverisi ve fedakarlığı, ordunun kahramanlıkları sayesinde zaferle sonuçlandığını söyledi.

Bu sürecin, esarete mahkum edilmek istenen milletin kayıtsız şartsız bağımsızlığına kavuştuğu bir siyasi hamle ile sürdürüldüğünü ve 1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla, halk idaresinin kurulmasıyla sonlandığını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Kurtuluş Savaşı sırasında kadını, erkeği, genci, yaşlısıyla omuz omuza veren, emperyalizme karşı bağımsızlık mücadelesine sahip çıkan bir halkın torunları olarak bugün bu topraklarda yaşıyorsak, bu işgale son veren Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları sayesindedir. Bilecik, Milli Mücadele döneminde çok büyük rolleri üstlenmesinin yanı sıra, 5 Aralık 1920 tarihli Bilecik Mülakatı'nda çıkılan yolun bir sonucu olarak Sevr Antlaşması'nın yırtıldığı ve ülkemizin kaderinin değiştiği yerdir. İşte geçmişimizden ve tarihimizden aldığımız bu güç, bu ruh bizlerin bugün geleceğe doğru emin adımlarla yürümemize imkan sağlıyor. Bu özel günde, başta Türkiye'nin bağımsızlığının ve Cumhuriyet'imizin mimarı Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyor, onların fikir ve eylemlerinden aldığımız güçle yarınlarımızı çok güçlü bir şekilde inşa edeceğimizi bir kez daha ilan ediyoruz."

Tören, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Taner Bilgin'in "Milli Mücadele'de Bilecik'in Yeri ve Düşman İşgalinden Kurtuluşu" başlıklı konferansıyla sürdü.

Bilecik Avcılar Kulübü Başkanı Sezer Sargıl, 1895 yılında Sultan 2. Abdülhamid'in yaptırdığı, Balkan, Rus ve Birinci Dünya savaşlarında kullanılmış tüfek süngüsünü Vali Bilal Şentürk'e takdim etti.

Programa, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.