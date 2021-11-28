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Son dakika haberi! Asırlık evleri rengarenk boyanan köy turizme kazandırılacak - Son Dakika

Son dakika haberi! Asırlık evleri rengarenk boyanan köy turizme kazandırılacak

28.11.2021 11:33

Son dakika haber: Bilecik'in İnhisar Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Koyunlu köyündeki eski evlerin dış cepheleri tamiratın ardından rengarenk boyanıyor.

Bilecik'in İnhisar Kaymakamlığı öncülüğünde başlatılan proje kapsamında Koyunlu köyündeki eski evlerin dış cepheleri tamiratın ardından rengarenk boyanıyor.

Sakarya Nehri'nin kıyısında yer alan, yakın çevresindeki tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkati çeken Koyunlu köyündeki ahşap, kerpiç ve çamur sıva karışımından oluşan evler zamana meydan okuyor.

İnhisar Kaymakamlığı, 100 ila 150 yıllık 80 evin bulunduğu köyün turizmde söz sahibi olması amacıyla bir sokakta boyama çalışması başlattı.

Sokaktaki 25 evin duvarları, kapıları ve pencereleri, bağışçıların desteğiyle onarılarak, kaymakamlık personelinin de katılımıyla farklı renklere boyanıyor.

İnhisar Kaymakamı Elif Nur Saçal, AA muhabirine, Koyunlu köyünün, bütün tarihi evlerin aynı sokakta bulunduğu ve düzeninin bozulmadığı nadir köylerde biri olduğunu söyledi.

Köyün trekking rotaları ve kamp alanlarının bulunduğu bir bölgede yer aldığını dile getiren Saçal, "Güzel bir köy. Biz de bu köyü turizm köyü haline getirmek istiyoruz. Şu anda yerel imkanlarımızla tüm daire amirlerimiz, memurlarımız ve bağışçılarımızla beraber köyümüzü güzelleştirmek için çalışma başlattık." dedi.

Proje kapsamında kaymakamlık personelinin ustalara yardımcı olarak boya yaptığını kaydeden Saçal, şöyle konuştu:

"Tamiratları yapıyorlar. Görüldüğü üzere rengarenk bir köy haline geliyoruz. İlk etapta 25 evi boyuyoruz. Daha sonraki süreçte sokak aralarına da gireceğiz. Daha sonra buraya 2 tane el işi dükkanı açacağız. Bu köyde amigurumi bebek yapan bir Derya kızımız var, onun için bir dükkan açacağız. Bir tane de takı tasarım yapan arkadaşımız var. Onun için de bir dükkan açacağız. Aynı zamanda buraya gelenler için kadın kooperatifimizin yöresel ürünleri satın alabilecekleri bir satış noktası yapacağız. Bunun dışında misafirlerimiz buraya gelip köy kahvaltısı yapmak isterlerse küçük bir esnaf lokantası gibi bir yer burada açacağız."

Köy, büyük şehirlere çok yakın bir konumda yer alıyor

Saçal, salgın sürecinde insanların doğaya daha çok yöneldiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"İnsanlar kalabalık otellerden ya da deniz kenarlarından daha çok doğa tatillerini tercih ediyorlar. Bizim bölgemiz karavan parkına, normal kamp yapmaya bungalov evlere çok müsait bir yer. Trekking ve dağcılık sporları için oldukça müsait. Bulunduğumuz bölge aynı zamanda dağcılık yapmak isteyenler için iyi hem de uzun-kısa zorluklar derecesine göre yürüyüş parkurlarının olduğu bir yer. Bölgemiz Eskişehir'e, Bursa'ya, İstanbul'a, Ankara'ya, Sakarya'ya ve Kocaeli'ne çok yakın bir konumda bulunuyor. Günübirlik turlarla bile çok rahat gidip gelinebilecek bir yerde bulunuyor. Biz de bu köyümüzü turizme kazandırmak istedik. İnhisar'ın adını haklı bir yere taşımak istiyoruz."

İnhisar Belediyesi projeye lojistik destek veriyor

İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez ise ilçedeki 9 köyde yapılaşmanın birbirine benzer özellik taşıdığını ifade etti.

Son yıllarda köylere dönüş başladığını belirten Kepez, "Özellikle emekli olanlar köylerine geri dönmeye başladı. Bu vesileyle de evlerinin tamir ve bakımını yaparak yazlık ve kışlık olarak kullanmaya devam ediyorlar." diye konuştu.

Köyde kaymakamlığın öncülüğünde örnek bir sokak oluşturma çalışmasının başlatıldığını aktaran Kepez, şunları kaydetti:

"Köy olduğu için kaymakamlığa bağlı bir yer olsa da biz de belediye olarak projeye lojistik destek veriyoruz. Burada örnek bir sokak oluşturup turizme kazandırmak istiyoruz. Burada Koyunlu Hamamı ve yukarı kısımda Harmankaya Kanyonu Tabiat Parkı var. Eskişehir'den gelen birçok insanımız doğa sporu doğrultusunda bu köye kadar iniyorlar. Biz de o misafirlerimiz buraya geldiklerinde görmeleri için bir örnek sokak oluşturmak istedik."

Köy muhtarı Gürol Emir de 70 hane ve 180 nüfuslu köylerinin göç alan bir köy durumuna geldiğini kaydetti.

Projeyle köylerinin daha faal olacağını ve ziyaretçi ağırlayacağını aktaran Emir, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Boya çalışmasına gönüllü olarak katılan İnhisar Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Barış Altunay da kendisinin de bölge insanı olduğunu ve çocukluk hayali olan bir projenin gerçekleştiğini vurguladı.

İlçe Tapu Müdür Vekili Gökçe Uzun da böyle bir projede yer almaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, projeyle köyün tanıtımına katkı sağlamak istediklerini dile getirdi.

Köy sakini Mehmet Nuri Aydemir ise köylerindeki eski yapıların projeyle güzelleşeceğini belirterek, tarihi özelliği olan evlerine gerekli değerin verilmesinin önemli olduğunu anlattı.

Son dakika haberi! Asırlık evleri rengarenk boyanan köy turizme kazandırılacak
Son dakika haberi! Asırlık evleri rengarenk boyanan köy turizme kazandırılacak
Son dakika haberi! Asırlık evleri rengarenk boyanan köy turizme kazandırılacak
Son dakika haberi! Asırlık evleri rengarenk boyanan köy turizme kazandırılacak
Son dakika haberi! Asırlık evleri rengarenk boyanan köy turizme kazandırılacak
Son dakika haberi! Asırlık evleri rengarenk boyanan köy turizme kazandırılacak
Son dakika haberi! Asırlık evleri rengarenk boyanan köy turizme kazandırılacak
Son dakika haberi! Asırlık evleri rengarenk boyanan köy turizme kazandırılacak
Son dakika haberi! Asırlık evleri rengarenk boyanan köy turizme kazandırılacak

Sakarya, Bilecik, İnhisar, Kepez, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Asırlık evleri rengarenk boyanan köy turizme kazandırılacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Asırlık evleri rengarenk boyanan köy turizme kazandırılacak - Son Dakika
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