UMKE bölge tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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UMKE bölge tatbikatı yapıldı

29.06.2022 18:28

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Afyon'da görev alan grupları, deprem ve çoklu trafik kazası tatbikatı düzenledi.

Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi'nin (UMKE) Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Afyon'da görev alan grupları, deprem ve çoklu trafik kazası tatbikatı düzenledi.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde bulunan Küçükelmalı Tabiat Parkı'nda 28-30 Haziran'da gerçekleştirilen tatbikat kapsamında deprem ve toplu trafik kazası senaryoları canlandırıldı.

2022 UMKE faaliyet planı kapsamında Bilecik UMKE'nin ev sahipliğinde düzenlenen kampta Eskişehir, Afyon ve Kütahya UMKE personelleri ile Eczacıbaşı Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri yer aldı.

90 personelin katıldığı tatbikatta senaryo gereği çoklu trafik kazasında yaralanan 6 kişiye UMKE ekipleri müdahale etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel UMKE bölge tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: UMKE bölge tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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