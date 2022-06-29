2022 UMKE faaliyet planı kapsamında Bilecik UMKE'nin ev sahipliğinde düzenlenen kampta Eskişehir, Afyon ve Kütahya UMKE personelleri ile Eczacıbaşı Arama Kurtarma, AFAD ve jandarma ekipleri yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › UMKE bölge tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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