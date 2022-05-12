Bilecik'teki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Eskişehir'de defnedildi - Son Dakika
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Bilecik'teki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Eskişehir'de defnedildi

12.05.2022 18:01
Bilecik'teki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Eskişehir'de defnedildi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada patlama sonucu hayatını kaybeden işçilerden Ali Gündoğar'ın cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir fabrikada patlama sonucu hayatını kaybeden işçilerden Ali Gündoğar'ın cenazesi, Eskişehir'de toprağa verildi.

Evli ve 3 çocuk babası Gündoğar'ın cenazesi, Bursa Şehir Hastanesi'ndeki işlemlerin ardından Eskişehir İlahiyat Camisi'ne getirildi.

Ali Gündoğar'ın cenazesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türk Metal Sendikası Eskişehir 1 No'lu Şube Başkanı Orhan Demir, mesai arkadaşları ve vatandaşların katılımıyla ikindi vakti kılınan namazın ardından Muttalıp Mahallesi Mezarlığı'na götürülerek defnedildi.

Bu arada, olaya ilişkin güvenlik kamerası kaydı ortaya çıktı. Fabrikanın güvenlik kamerası kayıtlarında, işçiler etrafında çalışırken kazanda patlama yaşandığı görülüyor.

Poyra köyü sınırları içinde yer alan Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, kazanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmiş, yaralanan 3 işçiden Ali Gündoğar (45) sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde, Enver Güler (45) ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti. G.T. ise Eskişehir'de tedavi altına alınmıştı.

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Şehir Hastanesi, Eskişehir, Patlama, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecik'teki patlamada hayatını kaybeden işçinin cenazesi Eskişehir'de defnedildi - Son Dakika


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