Bilecikli kadınlar, kurdukları kooperatifle 50'nin üzerinde ürünü ülke geneline pazarlıyor - Son Dakika

Bilecikli kadınlar, kurdukları kooperatifle 50'nin üzerinde ürünü ülke geneline pazarlıyor

15.05.2021 11:13
Bilecikli kadınlar, kurdukları kooperatifle 50'nin üzerinde ürünü ülke geneline pazarlıyor, System.String[]

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, başta Sakarya Nehri kıyısında bereketli topraklarda yetişen ürünler olmak üzere bölgeye özgü Lefke bezini Türkiye'nin dört bir köşesine pazarlamayı başardı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde kurulan Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi üyesi kadınlar, başta Sakarya Nehri kıyısında bereketli topraklarda yetişen ürünler olmak üzere bölgeye özgü Lefke bezini Türkiye'nin dört bir köşesine pazarlamayı başardı.

Osmaneli Belediyesi öncülüğünde geçen yıl 7 kadın ile faaliyete geçen kooperatif, bugün salça, tahin, makarna, tarhana ve pekmez gibi 50'nin üzerinde yöresel ürün ile tarihi Roma dönemine dayanan Lefke bezini üretip satacak duruma geldi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, kooperatifin her üyesinin eğitilmiş, kendi alanında bu ürünleri üretebilecek kapasiteye sahip olduğunu, özellikle kadınlara sonuna kadar destek vereceklerini söyledi.

Şahin, kadınlara mekan desteği de sağladıklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Osmaneli çok kısa sürede öne çıkacak bir ilçemiz. Dolayısıyla tarımın çok yaygın olduğu yerde yöresel ürünleri oluşturmamız gerekiyordu. Kadın girişimcileri destekleyerek ev ekonomisine de katkı sağlama düşüncesiyle yola çıktık. Yöresel ürünlerde şu anda 50'nin üzerinde ürün üretebilecek konuma geldik. Tarım Kredi Kooperatifine ayva ve nar lokumu, salça gibi ürünlere en son ayva pekmezini de ekledik. Bu ürünleri veriyoruz."

Belediye olarak üretici kadınlara her türlü desteği sunmaya çalıştıklarını dile getiren Şahin, BEBKA destekleriyle yakında da sera kuracaklarını vurguladı.

Sera ile Osmaneli'nin tüm fide ihtiyacını karşılayabilecek bir aktivite içinde olacaklarını aktaran Şahin, "Bir taraftan kadınlar için ekonomiye katkı sağlarken öbür taraftan çiftçiye de ekonomik destek sağlıyoruz." diye konuştu.

7 kadınla kooperatif kurdular

Osmaneli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Mefaret Göbekçi ise kooperatifin yaklaşık bir yıldır faaliyette olduğunu kaydederek, "Osmaneli Belediyesinin desteğiyle 7 arkadaşımızla birlikte bu kooperatifi kurduk. Şu anda da üretimimize devam ediyoruz. Çalışmalarımızda önceliğimizi Lefke bezi dokumasına veriyoruz. Yöresel ürünlerimiz var. Salça, tahin, makarna, tarhana ve pekmez gibi yöresel özelliği bulunan bütün ürünleri kooperatifimizde üretiyoruz." dedi.

Göbekçi, ürünlere olan talepten memnun olduklarını sözlerine ekledi.

Lefke bezi dokuma atölyesi eğitmeni Gülay Durak ise ürün yelpazelerinin çok geniş olduğunu belirterek, kooperatif bünyesindeki 10 kadının daha önce kurslarda aldıkları eğitimle profesyonel olarak istedikleri dokuma ürünlerini çıkarabildiklerini söyledi.

Peştamal ve aslına sadık kalarak sandıktan çıkan yöresel peşkirler, takılar, artan kumaşlardan çantalar yaptıklarını anlatan Durak, "Ürün yelpazemiz baya geniş. Ürünler kooperatif bünyesinde satışa sunuluyor. Kamu kurum ve kuruluşlarının verdiği toplu siparişler var. Kişilerden gelen özel siparişlerimiz var. Bunlarla üretimimiz yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

Aile ekonomisine katkı

Lefke bezi tarihinin Roma dönemine kadar dayandığını bildiren Durak, şöyle devam etti:

"Pamuk yetiştiriciliği olduğu için 1980'li yıllara kadar yapılmaktaydı. Daha sonra fabrikasyona yenik düştüğü için biz 5 yıldır tekrar Lefke bezi dokumacılığını canlandırmak üzere kurslarla yola çıktık. Lefke bezimizin özelliği yüzde yüz pamuk ve sıkı bir dokuma olmasıdır. Sıkı olduğu için dayanaklı, pamuğun özelliği ile yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Burada unutulmuş yöresel bir el sanatını yeniden canlandırıyoruz. Kadınlarımız buradan gelir getirici ürünler üreterek aile ekonomilerine katkıda bulunmaları bizim için önemli."

Kooperatif üyesi Banu Erkan ise 4 yıldır dokuma işi yaptıklarını, süreçlerinin eğitimle başladığını ve sonra üretime geçtiklerini söyledi.

Son 7 aydır kooperatifle devam ettiklerini belirten Erkan, şunları kaydetti:

"Aslını bozmadan, sandıktan çıktığı gibi yaptığımız eserlere çalışıyoruz. Tabi halka da hitap etmek durumundayız. Onun için modernize ederek çalışıyoruz. Kilim yapıyorum. Burada mutluyuz. Aile bütçesine de katkıda bulunuyoruz. Geçmişimize bakıp geleceğimizi dokuyoruz. Desenlerimiz bir maneviyatla, yaşanmışlıkla yapılmış. Burada Türk kadınının gücünü de görüyoruz. Matematik zekası isteyen bir iş. Desen yaptığınız zaman ciddi bir matematik yapmanız gerekiyor. Böyle olunca Türk kadını yapar, başarır biz de bu doğrultuda devam ediyoruz."

Sipariş üzerine kooperatifte Afyon'un yöresel bir kıyafetini hazırladığını söyleyen kooperatif üyesi Selime Kara da "Bir parçası 1,5-2 günümüzü alıyor. Çünkü elle dokuyoruz. Desene göre süre değişiyor. En zor kısmı elimizle dokuyoruz. Normalde mekik atmalı oluyor. Çalıştığım desen ise elle dokuma gerektiriyor." dedi.

Kooperatif, Osmaneli, Sakarya, Bilecik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bilecikli kadınlar, kurdukları kooperatifle 50'nin üzerinde ürünü ülke geneline pazarlıyor - Son Dakika


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