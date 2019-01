Bilgisayardan Kaçıp Emekli Oldu, Yıllar Sonra Dijital Şirket Kurdu

Müdürlük yaptığı birim bilgisayar kullanımına geçince adapte olamayacağını düşünerek emekliliğini isteyen 61 yaşındaki Ahmet Gülüş, yıllar sonra dijital sigorta şirketi kurdu.30 yıl önce Tarım Kooperatifi ve Ziraat Odaları Müdürlüğü görevini yapan 61 yaşındaki Ahmet Gülüş, kooperatifin dijital dönüşüme girmesiyle bilgisayar sistemine adapte olamayacağını düşünerek müdürlük pozisyonundan emekliliğini istedi. Gülüş daha sonra bilgisayarla tanışmaya karar verdi. Bilgisayarı girdiği işlerde kullanmaya başlayan Gülüş, Menemen 'de gençlere iş imkanı sağlamak amacıyla dijital sigorta şirketi olan Gülüş Sigorta 'yı kurdu.Bilgisayardan kaçtı dijital dünyaya kapılarını açtıÖzellikle tarım sigortaları konusunda geçmişten gelen deneyimini müşterilerine aktararak çözüm odaklı bir yaklaşımla kızı Emine Gülüş ile birlikte tam 13 yıl sigortacılık alanında hizmet veren Ahmet Gülüş, daha sonrasında ise tamamen dijital olan 'Bi Tıkla Sigorta' şirketini kurdu. Baba kız olarak devam eden şirket, Ahmet Gülüş'ün oğlu Yiğit Gülüş'ün yurt dışından gelmesinin ardından aile kararıyla dijitale doğru geçiş yaptı."Korkmaya gerek yokmuş"Makine mühendisi oğlu ve şirketin genel müdürü Yiğit Gülüş ve kızı Emine Gülüş ile birlikte kuruluşunu gerçekleştirdiği firmanın yeni şubesini kısa sürede Karşıyaka Mavişehir 'de açan Ahmet Gülüş, gelecekte ulusal bir markaya dönüşmeyi hedeflediklerini belirtti. Gülüş, "Bi Tıkla Sigorta gün ve gün artan memnun müşteri sayısıyla gelecek planlarına her gün biraz daha yaklaşıyor. Oğlum Yiğit Gülüş'ün yurt dışı deneyimlerini ve teknolojik bakış açısını aktarıyor. Biz de yeniliklere açığız. Artık dijital çağda yaşıyoruz. Korkmaya gerek yokmuş. Şimdi kaçtığım o dijital dönüşümün öncülerinden biri olmayı hedefliyorum" dedi."Mutlu müşteri prensibi"Şirket genel müdürü Yiğit Gülüş, ise şunları söyledi: "Müşterilerimizin, ihtiyaç duydukları poliçeye en kolay şekilde ulaşmasını amaçlıyoruz. Hayat kalitenizin olmazsa olmazlarından olan sigorta hizmeti, yarınınızı bugünden güvence altınıza almanıza imkan sağlar. Bi Tıkla Sigorta ekibi olarak, web sitemiz üzerinden başlayarak tüm süreçlerin hızlı ve sıkıntısız işleyeceği, her zaman, her koşulda mutlu müşteri prensibiyle hareket ediyoruz. Gelişen teknolojiyi takip ederek, her an değişime açık web altyapısıyla müşterilerimize daha hızlı ve kolay hizmet sağlayacak, yaşayan bir web hizmeti sunmayı vizyon ediniyoruz. Bu doğrultuda güvenlik altyapısıyla kişisel verilerinizi korurken, sürekli yenilenen ve size hızlı hizmet sunacak bir sistem oluşturduk" diye konuştu."Sosyal ilişkileri ıskalamadan dijitalleşiyoruz"Yiğit Gülüş, "Sosyal ilişkileri ıskalamadan dijitalleşiyoruz. Klasik sigortacılık anlayışımızı bitirmeden dijitalleşme kararı aldık. Dileyen müşterimiz gelip şubelerimizden işlemlerini yaptırabilirken dileyen müşterimiz de yurdun dört köşesinden dijital olarak da tüm sigorta işlemlerini yaptırabiliyor. Telefonlara cevap veren ya da WhatsApp üzerinden sorulara ya da taleplere cevap veren tüm yetkililerimiz Segem belgeli sigorta deneyimli ekibimizden oluşuyor. Bu konuya özellikle dikkat ediyoruz. Yüz yüze sigorta anlayışına devam ederken dijital yatırımlarımıza devam edeceğiz" dedi. - İZMİR