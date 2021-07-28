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Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli - Son Dakika

Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli

28.07.2021 11:13

Türkiye'de vaka sayılarında ciddi artış yaşanırken, kısıtlamaların geri dönme ihtimali vatandaşlara büyük endişe veriyor. Katıldığı canlı yayında aşılama sürecinin önemine dikkat çeken Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, gündemdeki "Aşısızlara kısıtlama gelir mi?" sorusuna da cevap verdi. Prof. Dr. İlhan, "Ayrımcılık yapmak yerine vatandaşı aşıya teşvik etmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum ama bir işletme sahibi ben aşısız almıyorum diyebilir" ifadelerini kullandı.

Kısıtlamasız geçen Kurban Bayramı'nın ardından Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları ciddi şekilde artıyor. Vakaların artmasıyla kısıtlamaların yeniden dönme ihtimali vatandaşlarda büyük endişe yaratırken, aşı yaptırmayanlara kısıtlama geleceği yönündeki iddialar da gündemdeki yerini koruyor.

Son gelişmelerle ilgili CNN Türk canlı yayında değerlendirmelerde bulunan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, şunları söyledi;

"Şu an için geldiğimiz noktada vaka sayımız maalesef 20 bine dayanmış durumda. Halen aslında 20 bine sabit kalması da çift doz aşı olanlar sayesinde vurgulamak isterim. Çift doz olan vatandaşlarımız olmasaydı bu rakamlar 50 binlere doğru çıkabilirdi.

"SON 2-3 GÜNDÜR UMUT VERİCİ GELİŞMELER VAR"

İkinci doz ortalamasında yüzde 40'lardayız. Biz bunu bir an önce yüzde 80'e çıkarırsak güz döneminde rahat edebiliriz. Aşıların antikor oluşturduğu süre belli. Aşının etkili olma süresi 6 ay, çift doz aşılı kişi sayısını yüzde 80'e getirirsek ancak başarılı olabileceğimizi söyleyebilirim. Son 2-3 gündür umut verici gelişmeler var. Bayram sonrası aşılama tekrar 1 milyona kadar geldi. Vatandaşlarımız giderek bilinçleniyor.

"MUTLAKA 2. DOZU OLMALARI GEREKİYOR"

Kişisel olarak kapanmanın en son seçenek olduğunu düşünüyorum ama belli bir noktaya gelince bütün dünya aynı uygulamayı yapıyor. Oğlum 17 yaşında randevu olmadan gidip aşısını oldu. Bizi izleyenler hemen çıkıp gitsinler aşılarını olsunlar. 1. dozu olanların da bir kısmının 2. dozu ertelediğini görüyoruz. Mutlaka gidip 2. dozu olmaları gerekiyor.

"AĞIR HASTALARIN YÜZDE 92'Sİ AŞISIZ"

Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde ağır hastaların yüzde 92'sinin aşısız olduğunu söylemek isterim. 2 doz aşısını olduğu halde vefat eden vatandaşlarımız var ama yüzde 99'u kronik hastalığı olan vatandaşlarımız. 4. dalga eğer olacaksa aşısızların salgını olacak.

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan.

ÇOCUKLARA AŞILAMA GELİR Mİ?

Çocuklar çok yoğun temastalar, çok iç içeler. Okullar en son kapanması ve en önce açılması gereken yer bence. Bir kişi aşı olduğu zaman o kişi koronavirüslü kişilerle temas etse dahi hastalığı hafif geçiriyor, çevreye bulaştırması da zor oluyor.

Çocuklarımızın okula gitmesini istiyorsak, günlük hayatımıza devam edelim diyorsak aşımızı olacağız. Aslında çözüm çok kolay. Türkiye'de 16 yaşın üzerine başladı. ABD'de, İsrail'de 12 yaş üzerine de aşı başladı, Türkiye için henüz erken. Bilim Kurulu'nda konuşulur, karar verilir.

AŞISIZLARA KISITLAMA GELİR Mİ?

Ayrımcılık yapmak yerine vatandaşı aşıya teşvik etmenin daha önemli olduğunu düşünüyorum ama bir işletme sahibi ben aşısız almıyorum diyebilir. Üniversiteler, okullar, kamu daireleri gibi yerlere bakmak gerekiyor. Ben kısıtlama yapmadan teşvik yapmamız gerektiğini düşünüyorum."

Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli

COVIRAN Bereket, Bilim Kurulu, Kısıtlama, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu Üyesi Necmi İlhan: Aşı olmayanlara kısıtlama yerine onları aşıya teşvik etmek daha önemli - Son Dakika


YORUMLAR (3)
  • Aynur Yıldırım: Sn.Necmi İlhan :İnsanlara bile bile hastalık bulaştıranlara bir de ödül mü vereceksiniz? Kısıtlama yapın Cevap Yaz 0 2 Yayından Kaldır
  • Çağlar Yasuk: Bayram tatilini 9gun yap düğün yap afganlılar koyun sürüsü gibi gelsin sonrada vakalar arttı Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
  • İlker Kose: İYİDE LAF İLE USLANMAYNIN HAKKI KÖTEKTİR.BU ÜLKEDE GÜZELLİKLE KİME NE YAPTIRABİLİRSİN Kİ .ZORLA YAPTIRACAKSIN MECBUR EDECEKSİN Cevap Yaz 0 8 Yayından Kaldır
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