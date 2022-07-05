Bilim Kurulu üyesi Turan'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı - Son Dakika
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Bilim Kurulu üyesi Turan'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı

05.07.2022 14:59
Bilim Kurulu üyesi Turan'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı

19 vaka sayısı 57 bin 113'e yükselirken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, kısıtlamaların şu anda gündemde olmadığını söyledi.

COVİD-19 vaka sayısı 57 bin 113'e yükselirken, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, kısıtlamaların şu anda gündemde olmadığını söyledi. Turan, vaka sayılarının servislere ve yoğun bakıma yansımadığını belirterek, "Hatırlatma dozu çok önemli. Yaz sonuna doğru hatırlatma dozlarının tamamlanmış olması gerekir" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın 27 Haziran- 3 Temmuz tarihlerini kapsayan haftalık Covid-19 tablosunda vaka sayısı 26 bin 635'den 57 bin 113'e yükseldi, 25 kişi hayatını kaybetti. Bilim Kurulu üyesi, Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım İdari Sorumlusu Prof. Dr. Sema Turan, yaz ile birlikte insanların bir araya gelmeleri ve kalabalıklarda geçirilen sürenin artmasının vaka sayısında etkili olduğunu söyledi. Turan, "Bu sonuçta viral bir enfeksiyon ve bulaş hızı da oldukça yüksek. O yüzden mevsimsel grip özelliği taşıyan kişilerin de kendilerini diğerlerinden uzaklaştırmaları gerekiyor. Fakat bu konuyla ilgili olarak bireysel hassasiyette bir azalma söz konusu olduğunu görüyoruz" dedi.

'ARTIŞLAR OLABİLİR'Prof. Dr. Turan, sıcaklarla birlikte vaka sayılarının bir miktar daha artabileceğini belirterek, "Çünkü bireysel önlemlerle ilgili ciddi bir sıkıntı var. Halkımıza maskenin kalktığı dönemlerde bu durumun ne kadar önemli olduğunu ifade etmiştik, 'özellikle bireysel önlemlerinizi göz ardı etmeyin, bunları mutlaka yapın' diye. Buna mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Eğer dikkat etmezsek yine bu sayılarda ufak da olsa artışlar göreceğiz. Özellikle bu noktada virüse karşı duyarlı olmaya dikkat etmeliyiz. Çünkü sonuç olarak bu tür pandemiler öyle bir anda bitmiyor. Özellikle bu dönemde yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan hastalara da gideceksek, ziyaret edeceksek mutlaka kişisel önlemlerimize dikkat etmeliyiz" diye konuştu.'KISITLAMALAR GÜNDEMDE DEĞİL'Prof. Dr. Turan, vaka artışının devam etmesi durumunda kısıtlamaları geri gelip gelmeyeceğine ilişkin ise "Şu anda öyle bir durum söz konusu değil. Ama tabii ki artan vaka sayılarının hastaneye ya da yoğun bakıma yansıması çok önemli. Şu noktada polikliniklere başvuran hasta sayısında artış olsa da servislere ve yoğun bakımlara yatış ona paralel olarak artmış değil. İnşallah da artmaz. Beklentimiz bu yönde. Uyarı asıl şu noktada olmalı; özellikle ileri yaşta eşlik eden hastalığı olan bireylerin dikkatli olması gerekir. Maske ve mesafe konusundaki uyarımız her daim olacak. Yine özellikle vurgulamak istiyorum ki hatırlatma dozu aşısı da çok önemli. Özellikle yaz sonu ve eylül ayına doğru buna özel bir hassasiyet göstermek gerekiyor" ifadelerini kullandı. 'HATIRLATMA DOZLARI TAMAMLANMALI'

Prof. Dr. Turan, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri olarak her daim iletişimde olduklarını vurgulayarak, "Bilim Kurulu'ndaki bütün hocalarımızla zaten kendi aramızda görüşmemiz söz konusu; ama resmi olarak bir toplantı yapacak değiliz ya da onun bir planı yok henüz. Fakat mevcut durumu zaman zaman kendi aramızda değerlendiriyoruz. Şu anda artan vaka sayılarına yapılacak en önemli uyarı aslında hastalık semptomu gösteren kişilerin maske ve mesafe kuralına daha fazla uymaları gerektiği. Eğer bir gribal enfeksiyon bulgunuz varsa maskenizi takın ve diğer insanlardan biraz uzak kalın. Ancak böyle bu savaşta başarılı hale geleceğiz. ve ayrıca aşı vurgusu da burada çok önemli. Özellikle yaz sonuna doğru ve sonbahara başlarken hatırlatma dozlarının tamamlanmış olması gerekir" dedi.


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AK Partili Turan'dan asgari ücrete yapılan ara zamma gelen eleştirilere yanıt: Esas artış yılbaşında yapılacak AK Partili Turan'dan asgari ücrete yapılan ara zamma gelen eleştirilere yanıt: Esas artış yılbaşında yapılacak Türk bilim insanlarından Türkiye'de bir ilk Türk bilim insanlarından Türkiye'de bir ilk
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bilim Kurulu üyesi Turan'dan 'hatırlatma dozu' uyarısı - Son Dakika

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