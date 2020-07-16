Binali Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi Sergisi'ni gezdi - Son Dakika

Binali Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi Sergisi'ni gezdi

Binali Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi Sergisi'ni gezdi Son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Sergisi'ni gezdi.

Binali Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi Sergisi'ni gezdi

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İZMİR - Son Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları'nın düzenlediği 15 Temmuz Demokrasi Sergisi'ni gezdi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin son Başbakanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, programları kapsamında geldiği İzmir'de AK Parti İzmir İl Gençlik Kolları Başkanlığı'nın hazırladığı '15 Temmuz Demokrasi Sergisi'ni gezdi. 15 Temmuz 2016'da yaşanan hain dare girişimi gecesi yaşananlar ve şehitlerin de fotoğraflarının bulunduğu 360 fotoğraftan oluşan sergiyi gezen Yıldırım'a, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan ve partililer eşlik etti. Serginin gezilmesinin ardından Binali Yıldırım ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'nda 15 Temmuz Şehitleri için dua etti.

Yıldırım'dan İnan'a sergi teşekkürü

Sergide gazetecilere açıklama yapan Binali Yıldırım, Malum, dün 15 Temmuz hain kalkışmanın dördüncü seneyi devriyesini andık. Bu kapsamda yurdun her tarafında olduğu gibi İzmir'de de o gece yaşananlar anıldı. Şehitlerimiz hatırlandı. İzmir AK Parti il gençlik kolları bu güzel meydanda etkinliği düzenledi. O gün bayrağımız için, İstiklalimiz için şehadet şerbetini içen bütün şehitlerimizi burada sergiledi. Gençlere, yaşlılara, vatandaşlarımıza bugünü hatırlamaları için, şehitlerimize olan vefa borcumuzu ödemek için bu etkinliğin anlamlı olduğunu düşünüyorum. İl Gençlik Kolları Başkanımız Eyüp Kadir İnan ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Binali Yıldırım, AK Parti, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 15:08 Kaynak: İHA

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