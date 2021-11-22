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Binali Yıldırım Erzincan'da okul inşaatı temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Binali Yıldırım Erzincan'da okul inşaatı temel atma töreninde konuştu Açıklaması

22.11.2021 15:24
Binali Yıldırım Erzincan'da okul inşaatı temel atma töreninde konuştu Açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, salgının vatandaşlara getirdiği sıkıntı ve yüklere işaret ederek, "Bu yükleri azaltacak tedbirleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekibiyle planlıyor ve etap etap hayata geçiriyor.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, salgının vatandaşlara getirdiği sıkıntı ve yüklere işaret ederek, "Bu yükleri azaltacak tedbirleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekibiyle planlıyor ve etap etap hayata geçiriyor. Özellikle asgari ücretten başlamak üzere daha az gelire sahip vatandaşlarımızı desteklemek öncelikli hedeflerimiz arasında olacak." dedi.

Binali Yıldırım, Tercan ilçesine bağlı Kargın beldesinde hayırsever iş insanı Ömer Gültekin tarafından yaptırılan 12 derslikli "Ömer Gültekin İlkokulu Temel Atma Töreni"ne katıldı.

Yıldırım törende yaptığı konuşmada, İslam'ın ilk emrinin "oku" olduğunu hatırlatarak, "Beşikten mezara kadar ilim irfan tahsil etmek bütün inananların üzerine bir vazife. Ne kadar çok yavrularımızı, evlatlarımızı eğitirsek hem cehaleti yeneriz hem de memleketin huzurunu, güvenliğini sağlarız. Ayrıca kalkınma ve refahın en önemli şartı eğitimdir. Bir yıl hedefliyorsanız tohum ekin, on yılı hedefliyorsanız ağaç dikin, eğer yüzyılları hedefliyorsanız insan yetiştirin. Ülkenin gelecekte kaderine hükmedecek insanlar yetiştirmek önemli. Gençlerimizin geleceğe hazırlanmaları için var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin eğitimde çok önemli mesafe kat ettiğini dile getiren Yıldırım, "76 üniversitemiz vardı şimdi ise 209 üniversitemiz var. 1,5 milyon üniversite öğrencimiz vardı, şimdi üniversitelerimizde 8,5 milyon öğrencimiz var. Bunların yarısı da kızlarımızdan oluşuyor. Memleket Allah'a şükür gelişiyor. Erzincan Üniversitesi Doğu'nun parlayan üniversitesi olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Yıldırım, eğitime ayrılan bütçeye işaret ederek, "20 yıl öncesinde Türkiye'ni en büyük bütçesi savunma bütçesiydi şimdi ise en büyük bütçeyi eğitime ayırıyoruz. Bu da Türkiye'nin artık gelecek hedeflerinin eğitimde olduğunu ve ancak eğitimle muasır medeniyetler seviyesine ulaşabileceğimizin en güzel göstergesi. Ömer Bey'in Kıbrıs'ta ve ülkenin farklı yerlerinde yatırımları var. Allah kendisinden razı olsun. Sınırlı imkanları, sınırlı bütçesi ile güzel hizmetler yapıyor, kendisine teşekkür ederim." dedi.

"Salgın sebebiyle maalesef bütün dünyanın dengeleri alt üst oldu"

Dünya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zor süreçten geçtiğini kaydeden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Salgın sebebiyle maalesef bütün dünyanın dengeleri alt üst oldu, arz talep dengesi kayboldu, fiyat istikrarı bozuldu. Bunun en büyük sebebi belirsizlik. Bu salgın ne zaman bitecek, daha ne kadar devam edecek bunun cevabını verecek kimse yok. Ancak bize tavsiye edilen aşılarınızı olun, aşılarınızı ihmal etmeyin. İkincisi de tedbirleri elden bırakmayın. Allah göstermesin, inşallah kapanma gibi bir durumla karşılaşmayız. Kapanmadan dolayı çocuklarımız 1,5 yıl okuldan uzak kaldılar, yeni yeni okula başladılar ama okullarımız bir daha kapatılmayacak, o kesin. Her türlü tedbireler alınıyor."

Yıldırım, salgın nedeniyle hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağını vurgulayarak, "Dünyada da bölgemizde de çok şey değişecek. Önümüzde bu değişimi ülkemizin lehine fırsata dönüştürme gibi bir imkan var. O imkanı da iyi kullanmamız lazım. Bugün dünya da tedarik zincirindeki bozulmanın bize getirdiği ihracat artışıdır. İhracatımızın sürekli artıyor olması bizim diğer ülkelere göre üretim hattından düşmememizden kaynaklanıyor. Bununla yetinir miyiz? Asla yetinmeyeceğiz. Yapmamız gereken şeyler var bu pandemin getirdiği sıkıntılar var, vatandaşlar üzerinde bıraktığı yükler var, bu yükleri azaltacak tedbirleri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekibiyle planlıyor ve etap etap hayata geçiriyor. Özellikle asgari ücretten başlamak üzere daha az gelire sahip vatandaşlarımızı desteklemek öncelikli hedeflerimiz arasında olacak." şeklinde konuştu.

Alınacak tedbirlerin yanı sıra planlanan yatırımların da aynen devam edeceğini söyleyen Yıldırım, "Daha güzel günleri hep birlikte yaşayacağız. Her zorluğun arkasında bir ferahlık vardır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Yıldırım, protokol üyeleri ve öğrenciler ile okulun temelini attı.

Törene, Erzincan Valisi Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, AK Parti Erzincan milletvekilleri Süleyman Karaman ve Burhan Çakır ile Kargın Belediye Başkanı Zafer Kaya ile vatandaşlar katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım, cumhurbaşkanı, Erzincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım Erzincan'da okul inşaatı temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Binali Yıldırım Erzincan'da okul inşaatı temel atma töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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