Son Dakika Haberleri: Binali Yıldırım Marmaray ile Yolculuk Etti

Binali Yıldırım Marmaray ile Yolculuk Etti

50 dakika önce

- Detay görüntü İSTANBUL - Sayın Binali Yıldırım, İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray ile yolculuk etti.

- Detay görüntü İSTANBUL - Sayın Binali Yıldırım, İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını deniz altından birleştiren Marmaray ile yolculuk etti.
Yenikapı durağından Marmaray'a binen Yıldırım, trendeki yolcularla Üsküdar durağına kadar sohbet edip fotoğraf çektirdi.
Ardından sahil kenarında bir kafeye girerek vatandaşlarla sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 09:12 Kaynak: AA

Asya, İstanbul, Binali Yıldırım, Marmaray, Güncel
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