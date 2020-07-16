Binali Yıldırım: O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir - Son Dakika

Binali Yıldırım: O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir

EGE Üniversitesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Anıtı ve 15 Temmuz Hatıra Korusu'nun açılışı törenine katılan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "15 Temmuz günü bayrak inmedi, ezan dinmedi.

EGE Üniversitesi'ndeki 15 Temmuz Demokrasi Anıtı ve 15 Temmuz Hatıra Korusu'nun açılışı törenine katılan İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, "15 Temmuz günü bayrak inmedi, ezan dinmedi. Bu ülkeyi alt etmek, bu ülkeye kalkışmalarla, darbelerle diz çöktürmek o kadar kolay değil. O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Mutlak bir zaferle bayrağımız tekrar en yükseklerde dalgalanmaya devam etmiştir" dedi.

Ege Üniversitesi'nde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlamaları kapsamında anma töreni düzenlendi.  Törene AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve vatandaşlar katıldı. Oturma düzeni koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlenen programa katılanların ateşleri ölçüldü. Protokol, birbirleriyle tokalaşmadan selamlaştı.

Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Tören kapsamında, 15 Temmuz Demokrasi Anıtı ile 15 Temmuz Hatıra Korusu'nun açılışı gerçekleştirildi. Törende konuşan Binali Yıldırım, "15 Temmuz günü bayrak inmedi, ezan dinmedi. Ülkenin geleceğine dimdik sahip çıkan millet vardı. Bir kez daha gördük ki bu ülkeyi alt etmek, bu ülkeye kalkışmalarla, darbelerle diz çöktürmek o kadar kolay değil. O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir. Mutlak bir zaferle bayrağımız tekrar en yükseklerde dalgalanmaya devam etmiştir" dedi.

'15 TEMMUZ BİR YÖNÜYLE İHANET, BİR YÖNÜYLE ZAFERDİR'

Konuşmasında Van ve Siirt'teki şehitlere rahmet dileyen Yıldırım, "Maalesef 7 kahraman polisimiz, 2 özel harekatçı polisimiz olmak üzere 9 şehidimiz var. Şehitlerimize Rabbim'den rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin üzüntülerini paylaşıyorum. Milletimizin başı sağ olsun. Şehitlerimizden biri de İzmirli. Yarın cenazesini defnedeceğiz. Dün 15 Temmuz gününü, alçak darbe girişiminin kalkışmanın dördüncü yıldönümünü hep beraber andık. 15 Temmuz bir yönüyle ihanet, bir yönüyle de zaferdir. İhanet tarafına gelince, yıllarca bürokraside, askeriyede, emniyette, medyada, yargıda, özel ve kamunun bütün alanlarında sinsi bir şekilde örgütlenmiş devletin imkanlarıyla bir takım yerlere gelmiş, alçak terör örgütü mensuplarının aziz milletimize, güzel ülkemize yaptıkları en büyük ihanetin adıdır" diye konuştu.

'ÇÜNKÜ ÇAĞRI LİDERDEN GELDİ'

15 Temmuz gecesi yaşananları da hatırlatan Yıldırım, "15 Temmuz gecesi saat 22.00'de biz 'Bu bir kalkışmadır' dedik. Bunlar, asker üniforması giymiş terör gruplarıydı, hainlerdi. Bunlarla vatanını, milletini, bayrağını seven askerlerimizi, polislerimizi karıştırmamak gerekir. İlerleyen saatlerde de bunu hep beraber gördük. Cumhurbaşkanımın güçlü liderliği, hükümetimizin kararlılığı ve aziz milletimizin meseleye sahip çıkmasıyla beraber o gece alçaklara dünyayı dar ettik. Hain kalkışma millettin zaferiyle gün ışığında son buldu. Bayrağını alan meydanlara indi. Niye indi? Çünkü çağrı liderden geldi.  Millet liderine güvendi. Hükümetine güvendi" diye konuştu.

'GENÇLER APOLİTİKTİR TEZİ ÇÜRÜDÜ'

Gençlerin de o gece meydanlarda olduğuna dikkat çeken Yıldırım, şöyle devam etti:

"Yıllarca, gençler apolitiktir, ülke meselelerine ilgisizdir tezi o gece çöktü. O gece farklı düşünce, farklı siyasi görüş yoktu. O gece sadece vatan sevgisi vardı. Bağımsızlık, bayrak sevgisi vardı. Herkes bir oldu, beraber oldu. Zaman zaman bu darbe dolayısıyla kurumlarımıza insafsız saldırılar da oldu. Hainler içimizde olabilir ama vatanseverlerimiz daha fazla vardır. Bunu da 15 Temmuz gecesi hep beraber gördük. Tamamen emperyal güçlerin kontrolüne girmiş zavallılar akılları sıra milletin egemenliğine, milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nı, Başbakanı'nı ortadan kaldırarak hak etmedikleri bir iktidarı ele geçireceklerini zannettiler."

'O KARANLIK GECENİN HATIRDA KALMASI İÇİN'

Ege Üniversitesi'nde açılışı gerçekleştirilen anıtın oldukça önemli olduğunu ifade eden Yıldırım, "Bugün biraraya gelmemizin sebebi 60 yılı aşan tarihi boyunca ülkemize birbirinden değerli bilim insanları yetiştiren Ege Üniversitemiz'in 15 Temmuz'u yaşatmak, 15 Temmuz'u gelecek kuşaklara aktarmak üzere yaptığı bu anıtın açılışını yapmaktır. Bunu çok anlamlı buluyorum. İnsan hafızası unutur. Unutmamak için, bir daha kötü tecrübeleri yaşamamak için, o karanlık gecenin hatırda kalması için, şehitlerimizin hatıralarının canlı tutulması için böyle bir anıt ve hatıra korusu yapılmasını önemsiyorum" diyerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

'TÜRKİYE SALGINDA EN İYİ SINAVI VERMİŞ ÜLKELERİN BAŞINDADIR'

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınına da değinen Yıldırım, "2020'ye büyük umutlarla girdik ancak ne yazık ki doğal afetler depremler derken mart ayından itibaren dünyayı kasıp kavuran bir salgınla yüzleşmek zorunda kaldık. Halen bu salgın devam ediyor, Ne zaman biteceği konusunda da kesin bir tarih yok. Bütün olumsuzluklara rağmen Türkiye bu salgında en iyi sınavı vermiş ülkelerin başında olmuştur. Hiç bir ülke yok ki bu salgından yönetim olarak iktidar olarak güçlenerek çıksın. Tek istisnası Türkiye'dir. Sebebi son 18 yılda sağlık alt yapısına yapılan yatırımdır. Üç ay boyunca normal hayatın dışına çıkıldı ama hayatın akışında büyük bir değişiklik yaşanmadı. 18 yılda iletişim alt yapısını da Türkiye'nin her tarafında güçlü bir şekilde kurduk. İnternetin etkin kullanımıyla hem eğitim hem sağlık hem de diğer bütün alanlarda bulunduğumuz yerden ayrılmadan işlerimizi yapma imkanına sahip olduk. Bu da Türkiye'nin gücünü gösteriyor" dedi.

'GENÇLERE HATIRLATILMASI LAZIM'

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ile Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da konuşmalarında, 15 Temmuz gecesi halkın iradesinin hiçe sayılıp, milli birlik ve beraberliğe kastedildiğine dikkat çekip, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde sokakları, caddeleri, köprüleri doldurularak milli iradeye ve demokrasiye sahip çıkıldığını anlattılar.

Konuşmaların ardından 15 Temmuz Demokrasi Anıtı'nın açılış kurdelesi protokol üyeleri tarafından kesildi ve 15 Temmuz Hatıra Korusu'na fidan dikilip, can suyu verildi.


Ege Üniversitesi, Binali Yıldırım, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 14:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Binali Yıldırım: O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir - Son Dakika

Son Dakika

21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 20:32 Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 18:39 Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:41 4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:21 Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı 14:33 Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Son Dakika: İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam geldi
20:32
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
18:39
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
17:07
4 yaşında okumayı söktü, 11 ayda hafız olup LGS'de Türkiye birincisi oldu
16:41
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 21:35:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Binali Yıldırım: O gece halkın gücü tankın gücünü yenmiştir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]