Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı

27.05.2022 14:07

Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradıBİNGÖL Bingöl'de 7 yaşındaki çocuğa 4 köpek saldırdı, çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı

BİNGÖL Bingöl'de 7 yaşındaki çocuğa 4 köpek saldırdı, çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk tedavi altına alındı.

Olay, merkeze bağlı İnalı Mahallesi Okul sokakta meydana geldi. Dün akşam saatlerinde sitenin dışına çıkan çocuk, 4 köpeğin saldırısına uğradı. Köpekler, 7 yaşındaki Mustafa Yalçın'ı bacakları ve çeşitli yerlerinden ısırdı. Vatandaşların desteğiyle hastaneye getirilen çocuk tedavi altına alındı. Önce Bingöl Devlet Hastanesi ardından da Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Baba; "ateş düştüğü yeri yakardı"

Olay anında şehir dışında olduğunu dile getiren baba Nedim Yalçın, belediye ve ilgili kurumlara sokak köpekleri konusunda çözüm bulması gerektiğini söyledi.

Yalçın, "İl dışındaydım, yoldaydım sonra haber aldım 6.30 sıralarında benim çocuğuma saldırıyorlar, 4 köpek. Ondan sonra bir vatandaş görüyor, sopa alıp köpekleri kovalıyor. 4 köpek saldırıyor, neredeyse çocuğu parçalayacaklar. Abimler arabayla acile getiriyorlar ve diyorlar ki ' erken getirmeseydiniz kan kaybından giderdi' diye. Orada müdahale ettiler, sonra doğum hastanesine getirdik. Dünden beri buradayız ailesi olarak. Bu benim çocuğum değil, sizin de çocuğunuz olabilirdi. Bir hamile abla olabilirdi. Biz mahallemizde emniyetli bir şekilde dolaşamayacak mıyız. Köpekler Türkiye genelinde her yerde sıkıntı. Niye bir çare bulunmuyor? Hangi sokağa gidiyorsunuz, köpekler oradan, buradan çıkıyor. ya bir çocuğa ya bir bayana saldırıyor. Dolaşamayız. Kış boyunca zaten hep evdeydik, yaz geldi çocuklarımız çıksın dışarıya hava alsınlar, top oynasınlar ama öyle bir korku olmuş ki yazımız kış olmuş. Belediye başıboş hayvanlara sahip çıkması lazım. Benim hayvanlara karşı bir tepkim yok ama sahip çıkabilirler. Bir barınak yapsınlar, bir çözüm bulsunlar. Benim çocuğum bugün ölseydi, ateş düştüğü yeri yakardı" dedi.

Durumu iyi olan çocuk Mustafa Yalçın ise,"Site dışına gidiyordum, köpek sesi ben de koştum. Sonra da yanıma gelip ısırdılar beni. 4 köpek saldırdı. Bir tane abi beni sopayla kurtardı" şeklinde konuştu.

Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı
Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı
Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı
Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı
Bingöl'de 7 yaşındaki çocuk, köpeklerin saldırısına uğradı

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Kaynak: İHA

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