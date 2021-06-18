Bingöl'de bin kişinin istihdam edildiği OSB'de aşılama çalışması başladı - Son Dakika

Bingöl'de bin kişinin istihdam edildiği OSB'de aşılama çalışması başladı

BİNGÖL - Bingöl'de yaklaşık olarak bin kişinin istihdam edildiği Organize Sanayi Bölgesi'nde mobil ekiplerce yerinde aşı uygulamasına başlandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "Üretimin devamlılığı ve güvenliği için Organize Sanayi Bölgelerinde mobil ekiplerimizce yerinde aşı uygulamasına başlıyoruz" açıklamasının ardından ülke genelinde olduğu gibi Bingöl'de İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde aşı uygulaması başladı. Bu kapsamda Genç Yolu üzerinde bulunan ve yaklaşık bin kişinin istihdam edildiği organize sanayi bölgesinde mobil ekiplerce yerinde aşı uygulaması bugün itibariyle başladı. İlk etapta 400 kişinin aşılamasının yapılacağı organize sanayi bölgesinde, önümüzdeki hafta içine kadar çalışmanın tamamlanmasının beklendiği öğrenildi. Sağlık Müdürlüğü'nce organize sanayi bölgesine gönderilen mobil ekipler, ilk olarak tekstil atölyelerinde aşılama çalışmalarına başladı.

İlk olarak 400 kişiyi aşılamayı hedeflediklerini belirten OSB Müdürü Nurullah Çiftçi, "Sağlık Bakanlığımızın ülkemiz genelinde sigortalı çalışanlara yönelik başlatmış olduğu aşılama çalışmaları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi olarak aşılama çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız. Sağlık İl Müdürlüğü ekiplerince bugün 400 aşı yapmayı planlıyoruz. Önümüzdeki hafta içinde de çalışan bin kişinin aşılama çalışmalarını tamamlamayı hedefliyoruz. Çalışanlarımızın daha sağlıklı ortamda çalışması adına ve salgının minimize edilmesi için aşılama çalışmalarına önem veriyoruz. Organize sanayi bölgesi olarak firmalarımızın aşı çalışmalarına katılmaları yönünde gerekli çalışmaları hassasiyetle yürütmekteyiz" dedi.

180 kişinin istihdam edildiği tekstil atölyesi Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Saban ise, "Yaklaşık 4 yıldır buradayız. Koronavirüs nedeniyle yaklaşık 1,5 yıldır sıkıntılar çekiyoruz. Bugün sağlık müdürlüğünden geldiler, aşılamaya başladılar. İnşallah daha güzel günler göreceğiz" şeklinde konuştu.

Covid-19 sürecinin her alanda kendilerini etkilediğini anımsatan ve aşısını olan çalışan Esengül Yiğit, "1,5 yıldır yaşadığımız bu süreç gerçekten hepimizi manevi olarak çok etkiledi. Çalıştığımız ortam, ailemiz, çevremiz, çocuklarımızın eğitimi olsun her alanda etkiledi bizleri. Şuan aşı çalışmaları başladı. Tüm SSK'lı çalışanlar bu aşıdan yararlanıyor. Bu hepimiz için çok büyük bir nimet. Umarım herkes aşısını olur, bizler de bu koronavirüsilletinden kurtulmuş oluruz. Ben de aşımı oldum. Hiçbir ağrı hissetmedim çok şükür. Bu şekilde hepimiz sağlıklı bir ortama kavuşmuş oluruz, bu maskelerden kurtulmuş oluruz" diye konuştu.