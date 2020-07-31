Bingöl'de depremzedeler bayramı konteynerlerde karşıladı - Son Dakika

Bingöl'de 14 Haziran'da yaşanan 5,7 büyüklüğündeki depremde evleri ağır hasar gören depremzedeler, Kurban Bayramı'nı geçici olarak yaşamlarını sürdürdükleri konteynerlerde geçiriyor.

Merkez üssü Karlıova ilçesi olan, güvenlik korucusu Cengiz Pullu'nun şehit olduğu, 35 kişinin yaralandığı depremin yaralarının sarılması için ilgili bakanlıklar öncülüğünde başlatılan çalışmalar sürüyor.

Depremden etkilenen Karlıova, Yedisu ve Adaklı ilçe merkezleri ile bağlı köylerde depremden etkilenen vatandaşlar geçici olarak barındıkları konteynerlerde Kurban Bayramı'nı kutluyor.

"İnşallah konteynerde geçireceğimiz son bayram olur"

Yedisu ilçesinin Elmalı köyü muhtarı Metin Külüğ, AA muhabirine, köylerinde 32 konteyner kurulduğunu söyledi.

Vatandaşların bir kısmının yaylada olduğunu bir kısmının da konteynerde yaşadığını anlatan Külüğ, "Konteynerler devletimiz tarafından kurularak, vatandaşın hizmetine sunulmuştur. Vatandaşlarımız konteynerde bayramı geçirecek. İnşallah en kısa zamanda kalıcı konutlarımız yapılır ve konteynerde geçireceğimiz son bayram olur. Bu konuda devletimize güveniyoruz. Bu vesile ile tüm Müslümanların bayramını kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Doğan Adıbeli, depremde evleri yıkıldığı için eşi ve 3 çocuğuyla devletin verdiği konteynerde yaşamaya başladıklarını belirtti.

Bayramı konteynerde geçirdiklerini anlatan Adıbeli, devletten en kısa sürede evlerinin yapılmasını beklediklerini kaydetti.

Eşi Serdan Adıbeli de ilk defa evlerinden ayrı yaşadıkları için bayramı biraz buruk geçirdiklerini ifade etti.

Devletin desteği ile bir sonraki bayramı evlerinde geçirmeyi umut ettiklerini aktaran Adıbeli, herkesin bayramını kutladı.

Hasan Alavi (91), eşiyle köye yerleştiğini, depremde evlerinin yıkıldığını, eşyalarının kullanılmaz hale geldiğini, konteynerde hayata tutunmaya çalıştıklarını anlattı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu çok sevdiğini belirten Alavi, "Bizim yerimiz yok. Bize bir konut yaparlarsa seviniriz. Ben ve eşim hastayız. Kışı konteynerde geçiremeyiz." diye konuştu.

"Allah devletten razı olsun, bizi konteynere yerleştirdiler"

Karlıova'nın Kaynarpınar köyünde konteynerde yaşayan Çelebi Kahraman ise depremde evinin yıkıldığını, eşyalarının enkaz altında kaldığını söyledi.

Kahraman, "Allah devletten razı olsun, bizi konteynere yerleştirdiler. İlk defa bayramımızı konteynerde kutluyoruz. Çok şükür can kaybı yok. Eşya gitmiş, sağlık olsun. Her şey yerine gelir. Allah bir daha böyle acılar yaşatmasın." dedi.

Eşi Naciye Kahraman da 60 yaşında olduğunu, bugüne kadar böyle bir felaket yaşamadığını belirtti.

Kahraman, "Allah'tan gelen bir şey. Çok şükür dışarıda değiliz. Bayramı burada geçiriyoruz." diye konuştu.