Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 4 gündür aranıyor - Son Dakika
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Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 4 gündür aranıyor

27.07.2022 15:45
Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 4 gündür aranıyor

Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde 13 yaşındaki çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılan Aydın Tutkal'ı arama çalışmaları 4 gündür sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde Murat Nehri'nde 13 yaşındaki çocuğu kurtarmak isterken akıntıya kapılan Aydın Tutkal'ı arama çalışmaları 4 gündür sürüyor.

Murat Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girdikten sonra akıntıya kapılan Tutkal'ın (43) bulunması için farklı bölgelerde su altı ve üstü arama çalışması yapılıyor.

Şanlıurfa Polis Sualtı Arama ve Kurtarma ile Diyarbakır ve Batman AFAD İl Müdürlüğünden 10 dalgıç, 40 jandarma, güvenlik korucuları, itfaiye, SAR ile AKUT personeli, AFAD gönüllüsü ve vatandaşlardan oluşan 133 kişilik ekip, Tutkal'a ulaşmak için köprü altını ve suyun akış noktasındaki bölgeleri kontrol ediyor.

Su altı ekipleri, nehrin çeşitli noktalarında dalış gerçekleştiriyor.

İki çocuk babası Aydın Tutkal ve arkadaşı Mücahit Keser (45), 24 Temmuz'da nehirde akıntıya kapılan Hayat Bektaş'ı kurtarmak için suya girmişti. Bektaş'ı kurtarmayı başardıktan sonra Keser ve Tutkal sudan çıkamamıştı. Akıntıya kapılan iki arkadaştan Keser, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılmış, Tutkal ise nehirde kaybolmuştu.

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Murat nehrinde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor Murat nehrinde kaybolan vatandaşı arama çalışmaları 3'üncü gününde de sürüyor NEHİRDE KAYBOLAN OTO TAMİRCİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR NEHİRDE KAYBOLAN OTO TAMİRCİSİNİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Kaynak: AA

Murat Nehri, Bingöl, Aydın, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 4 gündür aranıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Murat Nehri'nde akıntıya kapılan kişi 4 gündür aranıyor - Son Dakika
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