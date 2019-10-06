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Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası

22 dakika önce

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Siec Clic"" isimli atıyla Oğuz Dalmış kazandı.

Binicilik: Cumhurbaşkanlığı Kupası, System.String[]

Binicilikte Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı, "Siec Clic"" isimli atıyla Oğuz Dalmış kazandı.

Ankara Atlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü'nün ev sahipliği yaptığı yarışta Cumhurbaşkanlığı Kupası sahibini buldu.

Tek kategoride koşulan 145 santimetre engel atlama yarışmasında Oğuz Dalmış, "Siec Clic"" isimli atıyla birinci oldu.

Sencer Horasan, "Curoos" adlı atıyla ikinciliği elde ederken, "Libas Captain Van Overis Z" isimli atıyla Osman Şen üçüncü sırayı aldı.

Yarışmanın ardından dereceye girenlere ödüllerini Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, Milli Savunma Bakanlığı Tedarik İşleri Genel Müdür Yardımcısı Tuğgeneral Adem Çakır, Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkan Vekili Safa Kapıcıoğlu, Ankara Belediyesi Başkan Vekili Köksal Ünal, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye Binicilik Federasyonu (TBF) Başkanı Atıf Bülent Bora, Ankara Atlı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Sencer Güneşsoy ve Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Ferhat Türkoğlu takdim etti.

Atlı Spor Kulübü, Ankara, CEO, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 06:46 Kaynak: AA
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