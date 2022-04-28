Binlerce kadın Danıştay kapısında İstanbul Sözleşmesi'ni bekliyor: Bekleyen kadınlara polis müdahalesi - Son Dakika

Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine karşı açılan davaları bugün esastan görüşüyor.Duruşma öncesi Türkiye'nin dört bir yanından kadınlar da karar davaları için Danıştay'a geldi. Burada yapılan açıklamalarda, "İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi yaşatır" sloganları atıldı.

DURUŞMA 550 KİŞİLİK SALONDA YAPILIYOR

Şu ana kadar 70'in üzerinde barodan çok sayıda avukatın duruşmaya katılım için yetki belgesi aldığı öğrenilirken, Türkiye Barolar Birliği'nin (TBB) girişimleriyle duruşma 550 kişilik büyük salonda yapılıyor.

Basın açıklamasının ardından avukatlar başta olmak üzere kadın örgütleri ve sivil toplum kuruluşları sırayla duruşmanın yapılacağı Danıştay'daki konferans salonuna alındı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan'ın yanı sıra CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka ve çok sayıda baro duruşmayı izliyor.

550 kişilik salon tamamen doldu. Heyetin yerini almasıyla başlayan duruşmada 10 ayrı dosya aynı anda görüşülecek. Her davacı için üç vekil savunma yapacak.

Bugünkü duruşmanın Danıştay tarihinde bir ilk olduğuna dikkat çeken heyet başkanı, "İlk defa bu kadar çok katılımlı bir duruşma yapacağız" dedi.

"İSTANBUL SÖZLEŞMESİ'Nİ BİZE İADE EDİN"

Davacılar arasında ilk savunmayı 29 Ekim Kadınları Derneği Genel Başkanı avukat Şenal Sarıhan savunma yaptı.

Sarıhan, 'İstanbul Sözleşmesi'ni bize iade edin" diyerek, "İstanbul Sözleşmesi kadının, çocuğun, cinsel yönelimleri farklı olanların onurunu koruyor. Mustafa Kemal Atatürk, "Ey Türk kadını siz omuzlarda taşınmaya laikliksiniz, yerde sürüklenmeye değil" der. İstanbul Sözleşmesi, bütün dünya kadınlarının kazanımıydı. Yaşamın içinde bu sözleşme hala yürüyor. Elimizdeki silah dava açmaktı, açtık. Bizim koruduğumuz yaşam hakkımız. Biz yaşamak istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamayı okuyan Şenal Sarıhan şunları söyledi:

Bugün, Danıştay 10. Dairesi, İstanbul Sözleşmesi'nden bir Cumhurbaşkanı kararı ile çekilmenin hukuksuzluğuna dair açılmış olan200'den fazla davanın bir kısmını esastan görüşecek. Danıştay'ın vereceği karar, Türkiye'de kendini üstün görenlerin hukukunun mu, hukukun üstünlüğünün mü hakim olacağına dair de belirleyici olacak.

Bizler, kadınlara karşı her türlü şiddetin ve başta kadınlar, çocuklar, LGBTİ+'ların maruz kaldığı ev içi şiddetin insan hakları ihlali olduğunu belirten; devlete, şiddeti önleme ve mağduru koruma yükümlülüğü getiren İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmedik, vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz.

Sonra söz alan Avukat Hülya Gülbahar "Toplumun her kesimini ilgilendiren bir konu olan İstanbul Sözleşmesi için toplumun her kesiminden kadınlar burada" diyerek şöyle devam etti:

Bizim hayatlarımız ithal edilen, ihraç edilen patates veya domates değil. Hayatlarımızı ilgilendiren sözleşmelerden tek kişinin kararıyla çıkılamaz.

"MÜNEVVER KARABULUT, CEREN DAMAR ADINA BURADAYIZ"

Sarıhan'ın ardından savunma yapan avukat Oya Aydın Göktaş da katledilen kadınları hatırlatarak şunları söyledi:

Biz burada İstanbul Sözleşmesi'nin imzalanmasının sebebi Nahide Opuz, cinsel yöneliminden dolayı babası tarafından öldürülen Ahmet Yıldız, Münevver Karabulut, Ceren Damar, satılan zorla evlendirilen Suriyeli kız çocukları adına yani kendimiz adına buradayız. Ben kendi adıma, annem adına, kızım adına İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının neden hukuksuz olduğunu anlatacağım. Bu davanın esası, İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının Anayasaya aykırı olup olmadığıdır. İstanbul Sözleşmesi, bu topraklardan doğdu. Biz dairesiniz kısa süre içinde yürütmeyi ret kararı vermiş olsa bile bu kararını değiştireceğinden zerre kuşkumuz yoktur."

DIŞARIDA KALAN KADINLARA MÜDAHELE EDİLDİ

Avukat Göktaş'ın savunma yaptığı sırada kapasite yetersizliği nedeniyle duruşma salonuna alınmayan ve dışarda bekletilen kadınlara polis müdahale etti.

Kadınlara müdahale haberinin salona gelmesiyle avukatlar tepki gösterdi ve kadınların salona alınmasını istedi.