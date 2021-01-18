Binlerce kamyon yollarda: Büyükşehir Dikmen Bölgesinde atık temizliğini tamamladı - Son Dakika

- Binlerce kamyon yollarda: Büyükşehir Dikmen Bölgesinde atık temizliğini tamamladı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir yanında bulunan görüntü kirliliği, ve güvenlik sorunlarına yol açan metruk binalar ile sağlık açısından tehlike oluşturan katı atıkları bertaraf ediyor. Kent Estetiği, Fen İşleri ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri tarafından koordineli olarak yürütülen çalışmalar kapsamında Dikmen bölgesinin büyük bir bölümündeki gecekondu ile metruk yapıların hafriyat atıkları tamamen temizlenerek 20 yıllık sorun çözüldü. 21 Ağustos'tan beri bölgede 3 bin 765 kamyon hafriyat ve atık toplandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelinde gecekonduların yıkılmasıyla oluşan hafriyat atıklarının neden olduğu çevre kirliliğini ortadan kaldıran çalışmalara hız verdi.

Görüntü kirliliğine ve güvenlik sorunlarına neden olan metruk yapıları kaldırarak bir yandan atıkla mücadelesini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, çevre ve toplum sağlığı açısından tehlike oluşturan hafriyat ve çöp atıklarını da bertaraf ediyor.

Büyükşehir ekipleri son olarak Dikmen semtinde Akpınar, Karapınar, Mürsel Uluç, Metin Akkuş, Keklikpınarı ve İlker Mahalleleri ile Çaldağı Mevkii'nde sürdürdüğü geniş kapsamlı temizlik çalışmasını tamamladı. Dikmen'in büyük bir bölümü gecekondu ve metruk yapıların hafriyat atıklarından tamamen temizlendi.

3 bin 765 kamyon atık toplandı

Kent Estetiği, Fen İşleri ve Zabıta Daire Başkanlığı ekiplerinin iş birliğiyle, 21 Ağustos'tan itibaren devam eden çalışmalar kapsamında Dikmen'de 288 gecekondu, 136 baraka ile 62 çadır bertaraf edildi. Bölgenin tamamında toplam 3 bin 765 kamyon hafriyat ve atık toplandı.

Vatandaşlardan Başkent 153'e gelen talep ve şikayetler doğrultusunda harekete geçen Kent Estetiği Daire Başkanlığı, Fen İşleri ile Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle bölgede ortak bir çalışma yürüterek yoğun bir mesai harcadı.

Çevre kirliliğine neden olan alanlarda hafriyat, moloz ve katı atıkların titizlikle toplandığını belirten Kent Estetiği Proje Sorumlusu Aysu Kırmızı, tamamlanan çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:

"Atık temizliği çalışmalarına 21 Ağustos'ta Altındağ ilçesi Hacıbayram ve Uzunyol'da başlamıştık. İskitler ve Varlık Mahallesi'nde temizlik çalışmalarını bitirdik. Daha sonra Dikmen bölgesinde Çaldağı Mevkii, Keklikpınarı, Akpınar, Karapınar, Malazgirt, Metin Akkuş, Mürsel Uluç ve İlker Mahallelerinde çalışmalara devam ettik. Şu anda eş zamanlı olarak Şirindere ve Yukarı Dikmen'de temizlik çalışmalarına ise devam ediyoruz. Şu ana kadar 3 bin 765 kamyon hafriyat topladık. Bu bölgelerde gecekonduda yaşayan vatandaşlarla anlaşarak, onları zora sokmadan ve gerekli imkanları da sağlayarak önce tahliyelerini sonra yıkımlarını gerçekleştirdik. Atık temizleme çalışmalarımıza İmrahor Vadisi, Çayyolu bölgesi, Etimesgut ve Yenimahalle ilçelerinde tespit ettiğimiz noktalarda devam edeceğiz."

20 yıllık sorun çözüldü muhtarlardan başkan yavaş'a teşekkür

Dikmen'de metruk yapı, baraka, çadır ve atıklardan dolayı sağlığından ve güvenliğinden endişe ederek Ankara Büyükşehir Belediyesine başvuran birçok mahalle muhtarı atık temizliğinin ardından Başkan Yavaş'a ve ekiplere şu sözlerle teşekkür ettiler:

-Sibel Kılıç (Akpınar Mahallesi Muhtarı): "Bu alanda gecekondular yıkıntılar halinde yer alıyordu. Kağıt toplayıcılarının getirdikleri atıklar çok fazlaydı. Tamamen bir çöplüktü aslında burası. Akpınar Mahallesi olarak ben ve benden önceki muhtarlar da 15 yıldır Büyükşehir Belediyesinden bir hizmet alamadık. Mansur başkan gelince bizim sesimizi duydu. Bize kulak verdi ve bizleri bu çöp yığınından kurtardı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı da park yaparak mahallemize güzel bir yeşil alan kazandıracak. 15 yıldır hizmet alamayan mahallemiz Mansur Başkan sayesinde hizmet almaya başladı. Sağ olsun, var olsun."

-Mehmet Ağdemir (Karapınar Mahallesi Muhtarı): "2009 yılından beri burasının temizliğiyle için uğraş veriyorum. Bölgenin bir kısmı hisseli, diğer kısmı ise Büyükşehir Belediyesine ait olup yeşil alan ve park olarak geçiyor. İlk defa bu yıl Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın önderliğinde çalışma yapıldı. Mansur başkanımıza ve ekibine bizlere yaklaşımından dolayı çok teşekkür ediyoruz."

-Nebahat Koç (Malazgirt Mahallesi Muhtarı): "Mahallemizde bulunan metruk binalar ile çöp ve moloz yığınları koku yayıyorlardı. Mahalle sakinleri dairelerini kiraya veremiyordu. Çocuklar okula giderken sıkıntılar yaşıyordu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş sesimizi duydu ve soruna el attı."

-Cemal Karabudak (Mürsel Uluç Mahallesi Muhtarı): "933. ve 942. Cadde çöplük halindeydi. Yıllardır yaptıramıyorduk. Şimdi ise çok güzel oldu."

-Fevzi Işıldak (Metin Akkuş Mahallesi Muhtarı): "25 yıldır alamadığımız hizmetleri Mansur Başkanım geldikten sonra almaya başladık. Vadi adeta çöplük gibiydi. Çöpler temizlendi ve çevre bakımı yapıldı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim."

-Ali Bal (İlker Mahallesi Muhtarı): "Mahallemize 25 senedir hizmet alamıyorduk. Sağ olsun Mansur Yavaş ve ekibi geldi mahallemizin birikmiş pisliği temizlendi. Çok teşekkür ederim."

Mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı

Muhtarlar kadar mahalle sakinleri de yaşadıkları ortamın hafriyat ve çöplerden temizlenmesi nedeniyle rahat bir nefes aldıklarının altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundular:

Selami Reisoğlu (Öğretmen): "İlker Mahallesi önce gecekondu molozlarıyla daha sonra da çevreden getirilip bu bölgeye dökülen inşaat atıklarıyla dolmaya başladı. Mahalle sakinleri olarak bizi son derece rahatsız eden güvenlik sorunlarıyla karşılaşıyorduk. 15 yıldır ilk kez buraya bir kazma vurulduğunu gördük. Bu duruma bir son verilmesinden çok memnunuz. Mansur Başkanımıza kendi adıma ve mahallemiz sakinleri adına çok teşekkür ederim."

-Gülseren Özcan (Ev hanımı): "12 yıldır bu mahallede oturan bir mahalle sakini olarak ilk defa buraların böyle temizlendiğini gördük. Gecekondu ve barakalardan temizlenen bu bölgede bir yeşil alan ve park yapılmasını istiyoruz. Burasının temizlenmesinden dolayı Mansur Başkana ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz."

-Kemal Özcan (Mahalle sakini): "İlk defa semtimize bir kazma vuruldu ve temizlik yapıldı. Biz burada çok mücadele verdik. Çöplük alanı haline dönüşmüştü, sağ olsun Başkanımız sayesinde temizlendi. Bundan sonra burasının bir yürüyüş alanı, bir park olarak değerlendirilmesini kendisinden rica ediyoruz."

-Baran Reisoğlu (Öğrenci): "Mahallemiz daha önce Teksas gibiydi açıkçası. Burada her türlü olumsuzlukla karşılaşıyorduk. Akşamları kendi mahallemizde özellikle de kadınlar yürüyemez olmuştu. Şu an daha güzel. Pislikler ortadan kalktı ve rahatça balkonlarımıza çıkabiliyoruz. Mahallemizin daha da güzelleşeceğine inanıyoruz." (ADM-HSN-BC -