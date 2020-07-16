Bir elinde kazma diğerinde kitap hayallerine koşuyor - Son Dakika

Bir elinde kazma diğerinde kitap hayallerine koşuyor

Bir elinde kazma diğerinde kitap hayallerine koşuyorMERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan ve önlisans öğrenimini lisans öğrenimiyle tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanan Feyzi Ercan, kaynak kitap desteğine ihtiyacı sosyal medya üzerinden ulaştığı Büyükşehir Belediye Başkanı...

Bir elinde kazma diğerinde kitap hayallerine koşuyor

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MERSİN'in Silifke ilçesinde yaşayan ve önlisans öğrenimini lisans öğrenimiyle tamamlamak için Dikey Geçiş Sınavı'na (DGS) hazırlanan Feyzi Ercan, kaynak kitap desteğine ihtiyacı sosyal medya üzerinden ulaştığı Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer tarafından yerine getirildi.

Silifke ilçesinin Çeltikçi Mahallesi'nde yaşayan ve önlisans öğrenimini lisans öğrenimiyle tamamlamak isteyen Feyzi Ercan, ihtiyaç duyduğu kaynak kitap desteğine için sosyal medya üzerinden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e ulaştı. Başkan Seçer, Feyzi Ercan'ın sesine kulak vererek, eğitim talebini hızla yerine getirdi. Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Merkez Şubesi'nin rehber öğretmenleri Cansu Turan ve Özlem Özkan, Feyzi'nin talep ettiği kaynak kitapları evine kadar ulaştırdı. Ercan ailesiyle tanışan rehber öğretmenler, Feyzi'nin ve kardeşlerinin eğitim konusundaki diğer taleplerini de not etti. Ercan ailesi, Başkan Vahap Seçer'in ilgisini ve gösterdiği önemi büyük bir mutlulukla karşıladı.

100 yıllık bir kerpiç evde yaşayan 6 kişilik Ercan ailesinin en büyük çocuğu Feyzi Ercan, Selçuk Üniversitesi Silifke Taşucu Meslek Yüksekokulu Bahçe Tarımı Programı'nda öğrenimini sürdürüyor. Kardeşlerinden Mehmet Ali Ercan bu yıl üniversite sınavına girerken diğer kardeşi Süleyman Ercan ise meslek lisesinde okuyor. Feyzi Ercan, bir yandan ailesiyle birlikte çiftçilikle uğraşıyor, diğer yandan en iyi bildiği işin okulunu okuyor.

Çiftçi bir ailenin çocuğu olan Feyzi, ortaokuldan liseye kadar yaklaşık 7-8 okul değiştirdi. Geçim sıkıntıları ve bin bir zorluk karşısında yaşama tutunan Feyzi, hedeflerinden hiçbir zaman vazgeçmedi. Feyzi'nin hedeflerine giden yollardan birisi de Ankara, Akdeniz, Ege veya Çukurova Üniversitelerinden birinde Bahçe Bitkileri Bölümü okumaktan geçiyor. Bu noktada gireceği Dikey Geçiş Sınavı'nda kaynak kitap desteğine ihtiyaç duyan Feyzi, birçok yere başvurduğunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'e de sosyal medya üzerinden bir mesaj yazdığını söyledi.

Büyükşehir Belediyesi Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi Merkez Şube rehber öğretmeni Cansu Turan, Feyzi'nin talebi doğrultusunda hızla harekete geçtiklerini söyledi. Kaynak kitabı Ercan ailesinin evine kadar ulaştırarak, diyalogu da güçlendirdiklerini belirten Turan, Öğrencimiz sosyal medya üzerinden Başkanımız Sayın Vahap Seçer'e bir mesaj yazmış. Sağ olsun Başkanımız da buna kayıtsız kalmadı. Bizlere bildirdiler. Gerekli kaynak desteğini kendisine sağladık ve tanıştık. Birbirimizle diyalogumuz da gelişti. Sadece kaynak olarak değil aynı zamanda rehberlik olarak da desteğimizi her zaman sürdüreceğiz dedi.

'BÖYLE BİR ŞEY OLACAĞINI BEKLEMİYORDUM'

Feyzi Ercan, birçok kuruma başvuru yaptığını, yalnızca Başkan Vahap Seçer'den dönüş aldığını söyledi. Tüm umutlarını yitirdiği bir anda Büyükşehir tarafından destek gördüğünü belirten Ercan, 'Başkanım'a sosyal medya üzerinden ulaştım. Mesaj attım, sağ olsun gördü. Geri dönüş sağlandı. Böyle bir şey olacağını beklemiyordum. Vahap Başkanım'a teşekkür ederim. Öğrencilere yönelik destekleri güzel. Mesajıma dönünce heyecanlandım. Bir gün sonra aradılar, iletişime geçildi, yardım yapıldı diye konuştu.

'BİTKİLERE AŞIĞIM'

Doğduğundan bu yana toprakla ve bitkilerle yakın temas içerisinde olan Ercan, bin bir zorluğa rağmen kariyerini de 'aşığım' dediği bitkilerle birlikte sürdürmeyi amaçladığını vurgulayarak, Normalde 5 kişilik bir aileyiz fakat felçli bir babaannem var. Onunla birlikte 6 kişi kerpiç bir evde yaşıyoruz. Yaklaşık 50 metrekare civarında, 2 katlı oldukça eski bir yapı. Yazın çok sıcak oluyor. Ders çalışmamı engelliyor. Buradaki yaşamım genelde bitkilerle uğraşmakla geçiyor. Açıkçası bitkilere aşığım. İleride en büyük hedefim kendimi geliştirebilirsem Tarım ve Orman Bakanı olmak ifadesini kullandı.

'FEYZİ, KARDEŞLERİNE DE ÖRNEK OLDU?

Anne Fatma Ercan ise en büyük isteğinin çocuklarının okuması olduğunu kaydederek, Köylü olduğumuz için hafta sonu sürekli bizim yanımızdalar. Okul zamanı da okula gidiyorlar. Hayat şartlarından dolayı okumaları gerektiğinin farkındalar. Okuma hevesleri çok. Okumalarını istiyorum. Feyzi sürekli azimle okuluna devam ederek, bizim sözümüzü dinleyip derslerine çalışarak kardeşlerine de örnek oldu dedi.

Silifke, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 13:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bir elinde kazma diğerinde kitap hayallerine koşuyor - Son Dakika
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