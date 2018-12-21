Son Dakika Haberleri: Bir Kadın ile Yanındaki Kişi Ölü Bulundu

Bir Kadın ile Yanındaki Kişi Ölü Bulundu

8 saat önce

Konya'da bir iş yerinde ölü bulunan kadın ile yanındaki kişinin bıçaklandığı belirlendi.

Bir Kadın ile Yanındaki Kişi Ölü Bulundu, System.String[]
Konya'da bir iş yerinde ölü bulunan kadın ile yanındaki kişinin bıçaklandığı belirlendi.

Hediye İnanç (34) ve Semi Oğuz Deniz, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak'taki bir iş yerinde bıçaklanmış halde bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Hediye İnanç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan ve duran kalbi çalıştırılan Semi Oğuz Deniz, kaldırıldığı Konya Numune Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili Hediye İnanç'ın eski eşi M.G'nin aradığı öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 09:18 Kaynak: AA

Konya, Güncel
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