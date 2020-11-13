Bir Nefes Daha Filmi - Son Dakika

Fehmi, İstanbul’un çetin mahallelerinden biri olan Karaçınar’da yaşayan bir gençtir. Rap müzik tutkunu olan Fehmi’nin hayallerini de müzik süsler. Ancak bonzai bağımlılığı, onun hayaline ulaşmasına engel olur. Bağımlılığından kurtulmak için savaşan Fehmi, bu sırada kendisinden farklı bir yaşam süren, eski bir DJ olan Devrin’e aşık olur.

Yönetmen: Nisan Dağ

Senaryo: Nisan Dağ

Oyuncular: Ushan Çakır, Müfit Kayacan, Hayal Köseoğlu, Oktay Çubuk, Kürşat Alnıaçık, Hüseyin Turunç, Ayris Alptekin, Görkem Kasal, Mustafa Gökpınar, Ömer Taşlı, Bekir Behrem, İsmail Zagros , Serhan Toksoy, Emir Talha Kara, Yiğit Gedik, Eren Çiğdem, Gülşah Bildirici, Merve Şeyma Zengin, Meriç Rakalar, Ömer Can Engin, Özge Erdem

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: When I'm Done Dying

Yapımcı Firma: Asteros Film

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dili: Türkçe

Filmin Süresi: 97 dk.

Dağıtıcı Firma: Asteros Film

Vizyon Tarihi: 01.01.2070

Bir Nefes Daha Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.