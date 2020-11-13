Bir Nefes Daha Filmi - Son Dakika

Fehmi, İstanbul’un çetin mahallelerinden biri olan Karaçınar’da yaşayan bir gençtir. Rap müzik tutkunu olan Fehmi’nin hayallerini de müzik süsler. Ancak bonzai bağımlılığı, onun hayaline ulaşmasına engel olur. Bağımlılığından kurtulmak için savaşan Fehmi, bu sırada kendisinden farklı bir yaşam süren, eski bir DJ olan Devrin’e aşık olur.
Yönetmen: Nisan Dağ
Senaryo: Nisan Dağ
Oyuncular: Ushan Çakır, Müfit Kayacan, Hayal Köseoğlu, Oktay Çubuk, Kürşat Alnıaçık, Hüseyin Turunç, Ayris Alptekin, Görkem Kasal, Mustafa Gökpınar, Ömer Taşlı, Bekir Behrem, İsmail Zagros , Serhan Toksoy, Emir Talha Kara, Yiğit Gedik, Eren Çiğdem, Gülşah Bildirici, Merve Şeyma Zengin, Meriç Rakalar, Ömer Can Engin, Özge Erdem
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: When I'm Done Dying
Yapımcı Firma: Asteros Film
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Filmin Süresi: 97 dk.
Dağıtıcı Firma: Asteros Film
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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- Kaynak: InterSinema.com
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