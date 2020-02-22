"Bir Pasin Kitabı" tanıtımı gerçekleştirildi

Pasinler Belediyesi'nin ilk kültür yayını olan ve Pasinler'i anlatan "Bir Pasin Kitabı" çıktı. Doktorluk mesleğinin yanı sıra, Erzurum kültür yayıncılığının da duayen ismi olan Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'nun kaleme aldığı "Bir Pasin Kitabı" Pasinler özelinde Erzurum kültürüne ait öğeleri içerisinde barındıran bir baş ucu eseri olmaya aday görünüyor.



Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hakan Hadi Kadıoğlu'nun kaleme aldığı "Bir Pasin Kitabı"nın tanıtım toplantısı Müceldili Konağı'nda gerçekleştirildi. Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'nin başlattığı "Bir Selçuklu Beldesi Pasinler" vizyonu ile Pasinler Belediyesi standart hizmetlerinin dışında, bir belediyeden beklenen kültürel hizmetleri de gerçekleştirmeye başladı. İlçe için değer verilen simalarla birlikte kültürel anlamda zirve bir ilçe oluşturma hedefinin ilk adımı olarak; Prof. Dr. Kadıoğlu'nun kitabına yayıncı olarak destek verildi.



"Bir Pasin Kitabı dinamik bir kitap"



Prof. Dr. Kadıoğlu'nun uzun bir süreçte gerçekleştirdiği gezi, araştırma ve incelemeleriyle oluşturulan "Bir Pasin Kitabı" Pasinler'e dair her konuya değinmeyi başaran yapısıyla dikkatleri cezbediyor. Kitabın en dikkat çekici özelliği yazarının tanımlamasıyla dinamik bir eser oluşu ve takip eden baskıların içerik olarak genişleyebilme ihtimali. Prof. Dr. Kadıoğlu: "Kitabımız büyümeye devam eden bir çocuk hüviyetinde... Yaklaşık bir yıldır saha çalışmalarımıza mesleğimiz dolayısıyla ara verdik. Bu kitap, bu eser şahsıma değil doğup, büyüdüğüm ilçeme ait bir eserdir. Nasip olursa saha çalışmalarımızı sürdürerek kitabımızın dinamik bir şekilde ilerleyeceğini, daha da genişleyeceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Kitabın içeriğinde Pasinler'in tarihsel-coğrafi yapısı, Pasin Yolları, Pasin'in Bey Mezarları, Pasin Mirza Bey Kaplıcası: Büyük Çermik, Kargapazarı'nın Stratejik Önemi, Pasin'in Kara Günleri: Gide de Gelmeye Zalim Seneler, İki Tanık Bir Deprem: 1924 Hasankale Depremi gibi başlıklar altında ilçeye dair birçok konu ele alınıyor.



Tanıtım toplantısında konuşan ve Pasinler Belediyesi'nin ilk yayıncılık faaliyeti olan eserle ilgili değerlendirmelerde bulunan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli: "On yılı aşkın bir emeğin ürünü olan bu kıymetli eser; Pasinler'i, Pasinli olmayı anlatan değerli bir eserdir. İlçe kültürümüzü ve tarihimizi satırlarına taşıyan bu kitabı kaleme alan Hakan Hocama çok teşekkür ediyorum. Belediye olarak bu yayını gerçekleştirdiğimiz için büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu Hakan Hocamızın teveccühü ile gerçekleştirilmiş bir faaliyettir. Kendisine ilçe kültürümüze kazandırdığı bu son derece önemli çalışma için kalpten şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.



"Kadıoğlu'ndan Başkan Dölekli'ye teşekkür"



Kitabını yazarken "Pasin nedir?" sorusu ile yola çıktığını dile getiren Prof. Dr. Kadıoğlu, "Birçok dergi, kitap incelemesinin ardından bildiklerimde dahi defalarca gezdiğim, gördüğüm yerleri kaleme almaya başladım. Bu kitap yürüyerek, karış karış adımlayarak yazıldı. Hissettiklerimden, okuduklarımdan süzerek yazdığım şeylerden oluşuyor. Bu anılarım, bilgilerim kaybolmasın istedim, sizlere kendi çerçevemden Pasinler'i anlatmaya çalıştım. Herkesin yaşadıklarından oluşan bir Pasin kitabı vardır, bu da benim Pasin kitabım. Bu kitabın sizlerle buluşmasını sağlayan birçok arkadaşımın yanı sıra grafik tasarımcısı arkadaşım Orhan Ardahanlı'ya da çok teşekkür ediyorum. Kitabımın basılmasına çok büyük destek olan Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli'ye teşekkür ediyorum." dedi.



İl protokolünden çok sayıda ismin yer aldığı "Bir Pasin Kitabı" lansman toplantısına Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Pasinler Belediye Başkanı Ahmet Dölekli ve Pasinler Kaymakamı Kadir Perçi ve akademisyenler ve basın mensupları katıldı. Kitabın Pasinler Belediyesi'nden temin edilebileceği ifade edildi. - ERZURUM