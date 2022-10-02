BİR SEKEN KURŞUNLA 2 KİŞİNİN VURULDUĞU SALDIRIDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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BİR SEKEN KURŞUNLA 2 KİŞİNİN VURULDUĞU SALDIRIDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

02.10.2022 15:16

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde sokakta yürürken seken kurşunla yaralanıp, sol gözünü kaybeden mühendis Onur Mert'in (32) bir dizi ameliyat olacağı belirtildi.

TRABZON'un Ortahisar ilçesinde sokakta yürürken seken kurşunla yaralanıp, sol gözünü kaybeden mühendis Onur Mert'in (32) bir dizi ameliyat olacağı belirtildi. Uğur Çakır ile Onur Mert'i vuran Gökhan Karadeniz tutuklanırken, olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Olay, 30 Eylül'de saat 20.30 sıralarında Uzun Sokak'ta meydana geldi. Gökhan Karadeniz, iş yerinin önünde duran Uğur Çakır'a tabanca ile ateş etti. Çakır bacağından yaralanırken, seken kurşunlardan biri, Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü Tarsundağı Orman İşletme Şefi Orman Mühendisi Onur Mert'in yüzüne isabet etti. Çakır ve Mert, kanlar içinde yığılırken, şüpheli kaçtı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar, hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

YENİ GÖRÜNTÜ

Trabzon'a gezmek için gelen Onur Mert'in vurulduğu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sokakta yürüyen Mert'in bir anda yüzünü tutarak yığıldığı, silah sesleri üzerine kalabalığın sokakta panikle kaçıştığı anlar yer aldı. Öte yandan Gökhan Karadeniz'in Uğur Çakır'a ateş ettiği anlara ilişkin yeni güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı. Görüntülerde; şüphelinin belinden çıkardığı tabanca ile Çakır'ın ayağına doğru ateş ettiği, ardından ise kaçtığı görülüyor. Kaçan Gökhan Karadeniz, polisin takibi sonucu silahıyla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Karadeniz, 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

GÖZÜNDEKİ KURŞUN ÇIKARILACAK

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde tedavi gören Onur Mete'nin ise sol gözünü kaybettiği belirtildi. Operasyona alınan Mert'in göz bütünlüğünün korunması için çalışıldığı öğrenildi. Mert'in sevk edileceği Ankara'da bir dizi ameliyat ile gözün arka kısmında kalan kurşunun çıkarılacağı bildirildi.

'EN AĞIR CEZAYI ALMASINI İSTİYORUZ'

Onur Mert'in ablası Arzu Mert Şimşek, Hayati tehlikesi yok ama kurşun gözünün arkasında olduğu için tedavimiz uzun sürecek. Tedavi için Ankara'ya gitmemiz gerekecek. Daha büyük bir merkeze gitmemiz gerekiyor, burada bu tedavi yapılmıyor. Kardeşim bugün itibarıyla psikolojik destek alıyor. Başına gelen olay, ufak bir yaralanma değil. Bizce tamamen cinayete teşebbüs diye nitelendirilip, içerideki şahsın en ağır cezayı almasını istiyoruz dedi.

Olayın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ifade eden Şimşek, Kardeşim, şu an göz bütünlüğünü sağlamak için bir ameliyat geçirdi. Kurşun, gözün arkasında bir yerde. Bu cerrahi müdahale Türkiye'de sayılı merkezde yapılıyor. Kardeşimi daha büyük bir merkeze sevkini alacağız. Şu anda gözünün görme kısmı ile alakalı pek umutlu değiliz diye konuştu. (DHA)

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BİR SEKEN KURŞUNLA 2 KİŞİNİN VURULDUĞU SALDIRIDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BİR SEKEN KURŞUNLA 2 KİŞİNİN VURULDUĞU SALDIRIDA YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI - Son Dakika
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