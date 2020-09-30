BIST100 yüzde 0.78 artışla başladı, dolar 7.76 lirada - Son Dakika

BIST100 yüzde 0.78 artışla başladı, dolar 7.76 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.78 artışla 1,131.97 puanda başladı.

BIST100 yüzde 0.78 artışla başladı, dolar 7.76 lirada, System.String[]

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.78 artışla 1,131.97 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.96, BIST Mali Endeks yüzde 1.27, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.62 artıdaydı.

Bir yıldan uzun vadeli mevduat hesapların faiz ve kar paylarına uygulanan stopaj kesintileri kaldırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 31 Aralık 2020 tarihine kadar açılacak;

vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile altı aya kadar (altı ay dahil) vadeli hesaplarda yüzde 5.0,bir yıla kadar (bir yıl dahil) vadeli hesaplarda yüzde 3.0,bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0.0,enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan bir yıldan uzun vadeli hesaplarda yüzde 0.0 stopaj uygulanacak.Küresel piyasalarda hafif gerileyen dolar, iç piyasada da yeni güne 7.77 lirada başlarken, euro 9.10 lira düzeyine ve sterlin de 10 liranın altına çekildi.Döviz piyasalarındaki işlemlerde;dolar en düşük 7.7464 lira ve en yüksek 7.8384 lirayı gördükten sonra, 7.76 – 7.77 lira aralığında,euro en düşük 9.0991 lira ve en yüksek 9.2060 lirayı gördükten sonra, 9.10 – 9.11 lira aralığında,sterlin en düşük 9.9571 lira ve en yüksek 10.0778 lirayı gördükten sonra 9.96 – 9.97 lira aralığında hareket ediyor.Küresel piyasalarda 1.17260 - 1.17553 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.17268 düzeyindeydi.İş Yatırım'ın "Türk lirasına vergi teşviği" başlıklı günlük piyasa bülteninde ABD ve Avrupa vadelilerinin, ABD Başkanı Donald Trump ve Demokrat Parti adayı Joe Biden'in açık oturumu sonrasında satıcılı bir seyir izlediğine dikkat çekildi ve "Asya borsaları güçlü Çin PMI verisi sonrası Wall Street'in yörüngesinden ayrılıyor. "Borsa İstanbul sert satış sonrası Ankara'nın attığı olumlu adımlarla yükselmeye çalışıyor" denildi.ABD vadelilerindeki satışlara karşın, Borsa İstanbul'da hafif pozitif bir seyir beklendiği belirtilen bültende, "Döviz-altın kambiyo vergisinin yüzde 1.0'den yüzde 0.2'ye düşürülmesi ve TL mevduat için stopaj oranının artan vadeyle uyumlu bir şekilde indirilmesi günün pozitif haberi. Türk lirasının vergi havucuyla teşvik edilmesi güven ortamı sağlandıkça dolarizasyonun tersine dönmesini hızlandıracaktır" diye eklendi.


Resmi Gazete, Vergi, Faiz, kar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 08:09 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi BIST100 yüzde 0.78 artışla başladı, dolar 7.76 lirada - Son Dakika Ekonomi

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