BIST100 yüzde 0.78 artışla başladı, dolar 7.76 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yeni güne yüzde 0.78 artışla 1,131.97 puanda başladı. Açılışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.96, BIST Mali Endeks yüzde 1.27, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.62 artıdaydı.

Bir yıldan uzun vadeli mevduat hesapların faiz ve kar paylarına uygulanan stopaj kesintileri kaldırıldı. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, 31 Aralık 2020 tarihine kadar açılacak;