BM'den İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çok sayıda çocuğun ölmesine tepki - Son Dakika
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BM'den İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çok sayıda çocuğun ölmesine tepki

11.08.2022 19:35
BM'den İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çok sayıda çocuğun ölmesine tepki

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda çocuğun yaşamını yitirmesine tepki gösterdi.

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda çocuğun yaşamını yitirmesine tepki gösterdi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, yazılı açıklamasında, İsrail'in son saldırılarında hayatını kaybeden çocuk sayısından ötürü endişe duyduğunu belirerek, "Çatışmalarda herhangi bir çocuğa zarar vermek son derece rahatsız edicidir. Çocukların öldürülmesi ve yaralanması vicdana aykırıdır." dedi.

Sadece son bir haftada Filistin'de İsrail saldırıları sonucu 19 çocuğun hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Bachelet, "Uluslararası insan hakları hukuku açık ve nettir. Sivilleri veya sivil unsurları hedef alan saldırılar yasaktır. Bu saldırılar durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Bachelet, "İsrail'in uluslararası insan hakları hukukunu defalarca ihlal etmesi karşısında neredeyse topyekun bir hesap verilebilirlik eksikliği sürmektedir." değerlendirmesinde bulundu ve Filistin'deki sivil can kayıplarından sorumlu olanlar hakkında soruşturma çağrısı yaptı.

İsrail'in süregelen şiddeti karşısında dokunulmazlık ikliminin, şiddet döngüsünü devam ettirdiğini belirten Bachelet, "Filistin'deki durum son derece hassas olmakla birlikte Nablus'ta yaşanan olaylar, Gazze'deki çatışmaları daha şiddetlendirme riski taşımaktadır. Daha fazla kan akmasını önlemek için azami itidal gereklidir." dedi.

İsrail'in Gazze'ye 5-7 Ağustos'ta düzenlediği saldırılarda 17 Filistinli çocuk hayatını kaybederken 9 Ağustos'ta Batı Şeria'daki saldırılarda 2 çocuk hayatını yitirmişti.

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 10 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'ye saldırılarında yaralanan 10 yaşındaki Filistinli hayatını kaybetti Gazze'deki Çatışmalarda Evlerini Kaybeden Filistinli Çocuklar Gazze'deki Çatışmalarda Evlerini Kaybeden Filistinli Çocuklar
Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Filistin, İsrail, Gazze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BM'den İsrail'in Gazze'ye saldırılarında çok sayıda çocuğun ölmesine tepki - Son Dakika

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