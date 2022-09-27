Shamdasani, barışçıl gösteri ve ifade özgürlüğünün insan hakkı olduğunu belirterek, keyfi gözaltına alınan protestocuların bir an önce serbest bırakılması için yetkililere çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › BM'den Rusya'da seferberlik ilanını protesto edenlerin gözaltına alınmasına tepki - Son Dakika

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