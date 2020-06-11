Birlik Vakfı Başkanı Ali Dilber "Ayasofya Camisi ibadete açılmalı" - Son Dakika

Birlik Vakfı Başkanı Ali Dilber "Ayasofya Camisi ibadete açılmalı"

DÜZCE(İHA) – Birlik Vakfı Düzce İl Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını istediklerini söyledi.

Birlik Vakfı Başkanı Ali Dilber

DÜZCE(İHA) – Birlik Vakfı Düzce İl Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasını istediklerini söyledi.


Birlik Vakfı Düzce İl Başkanı Av. Arb. Ali Dilber, Ayasofya'nın fethin sembolü olduğunu belirterek, "Ayasofya Camii alınan bir kararla, 24 Kasım 1934 tarihinde, Bizans ve Osmanlı eserlerinin sergileneceği, müzeye dönüştürülmüştür. Millete rağmen 86 yıl önce alınan bu karar, milletimiz tarafından hiçbir şekilde kabul görmemiştir. Ezanı aslına iade eden devletimiz, artık Ayasofya Camisi'ni de ibadete açmalıdır. Ayasofya bir peygamber müjdesidir. Ayasofya, fetih hakkı fethin sembolü ve fetih camisidir. Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet Han'ın bu millete emanet ettiği, bir İslam mülkü ve vasiyetidir. Ayasofya, 1453'ten 1934'e kadar İstanbul'umuzun, ulu ve baş camisidir. Ayasofya, Anadolu topraklarının İslamlaşmasının bir sonucu olarak cami olmuştur. İnancımızın ve zaferimizin sembolü olan Ayasofya Camisi'nin müze olarak kalması, fetih ruhunu söndürmek, çağ açıp, çağ kapatan zaferimizi toplumsal hafızadan silmektir. İstanbul'un işgal yılların da bile cami olarak kalan Ayasofya'nın, milli mücadeleyi kazanan bir millete kapatılmış olması, bağımsızlığımıza gölge düşürmektedir. Ayasofya, Çanakkale'dir, Büyük Taarruz'dur. Ayasofya, Millet olmanın ve millet olarak kalmanın teminatıdır. Küresel güçlerin, Siyonizm'in ve diğerlerinin bu topraklar üzerinde bir hesaplarının olduğunu artık biliyoruz. İslam alemine, tekrar bir Endülüs travması yaşatmak isteyenlere, Ayasofya Camisi ibadete açılarak cevap verilmelidir. Artık Ayasofya, tek din, tek millet, tek vatan, tek devlet ve ümmeti temsil eden bir cami haline getirilmelidir. Ayasofya Camisi, her daim milletimizin gündeminde olmuştur. Bu millet, ihtilallerden ve baskılardan kurtulduktan sonra, seçtiği kişilerden ilk olarak Ayasofya'nın ibadete açılmasını istemiştir. Bugün de yarın da bu talepten asla vazgeçilmeyecektir. Cumhurbaşkanımızın, Ayasofya'nın ibadete açılması yönünde yapmış olduğu açıklamalar, milletimizde büyük bir sevinç meydana getirmiştir. Cumhurbaşkanımızı takdir ve tebrik ediyoruz. Ayasofya'nın ibadete açılması siyasi bir tercih değil, hukuki bir zorunluluktur. O günlerde karar alıcılar, Ayasofya'nın müze kararını, hukuku zorlayarak almışlardır. Neden böyle bir kararın alındığı artık tarihçilerin ilgi alanına girmiştir. Ancak bugün ülkemiz, devlet- millet bütünlüğü için de bölgesinde daha güçlü, dünyada da daha saygın hale gelmiştir. Birlik Vakfı Şube ve Temsilcilikleri; diğer Sivil Gönüllü Toplum kuruluşlarıyla birlikte, birlik ve beraberliğimizi güçlendirecek, milletimize büyük coşku yaşatacak olan Ayasofya Camisi'nin,ibadete açılma çalışmalarını desteklemektedir. Milletimizin de bütün kuruluşlarımızın da arzusu budur. Bu hayırlı kararında, Cumhurbaşkanımızın arkasında olduğumuzu, kamuoyuna saygıyla arz ederiz" ifadelerine yer verdi. - DÜZCE

Ayasofya Camii, Ayasofya, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 02:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Birlik Vakfı Başkanı Ali Dilber 'Ayasofya Camisi ibadete açılmalı' - Son Dakika

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