Üye Girişi
"Bisküvi ve çikolatanın başkenti" Karaman'dan 5 kıtada 149 ülkeye ihracat - Son Dakika

"Bisküvi ve çikolatanın başkenti" Karaman'dan 5 kıtada 149 ülkeye ihracat

22.09.2021 11:01

Bisküvi, çikolata, kek ve gofret ürünlerinde ülkenin en çok üretime sahip kentlerinden Karaman'dan, ocak-ağustos döneminde 149 ülkeye büyük bölümü bisküvi, çikolata ve kek ürünleri olmak üzere yaklaşık 164 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Bisküvi, çikolata, kek ve gofret ürünlerinde ülkenin en çok üretime sahip kentlerinden Karaman'dan, ocak-ağustos döneminde 149 ülkeye büyük bölümü bisküvi, çikolata ve kek ürünleri olmak üzere yaklaşık 164 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

Yatırımlarla her geçen yıl daha fazla büyüyen Karaman Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan 469 firma, dünyanın çeşitli ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor. Bu firmaların büyük bir kısmında bisküvi, çikolata, gofret ve kek üretiliyor.

Ayrıca, Karaman'da üretilen gıda üretim makineleri, dünyanın birçok yerindeki fabrikalara kuruluyor.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Başkanı Mustafa Gökhan Alkan, AA muhabirine, Türkiye'de bisküvinin serüveninin, 1920'li yıllarda İstanbul'da küçük imalathanelerde elde yapılan üretimle başladığını söyledi.

1941 yılına gelindiğinde ülkedeki un probleminden kaynaklı bisküvi üretiminin bir süre durduğunu aktaran Alkan, 1954'lere gelindiğinde bant sistemi ile üretimin devam ettiğini belirtti.

Alkan, Karaman'da ise bisküvi imalatının 1960'lı yıllarda başladığını, o zamandan bugüne kentin bisküvi ile anıldığını dile getirdi.

Kentte 50 yılı aşkın süredir yoğun bir şekilde bisküvi, kek ve çikolata üretimi yapıldığını anlatan Alkan, pandemi sürecinde ham madde tedarikinde sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Pandemi sürecinde 2019 yılının sonunda dünyada başlayan pandemi salgınıyla beraber ilk başlarda ham madde tedarikinde yaşanan sıkıntılar, sonrasında dünya ticaretinin dengesinin bozulmasıyla ve konteyner problemiyle kısmen de olsa ihracatımız etkilendi. Sipariş noktasında bir sıkıntı olmadı ama ürettiğimiz ürünleri ulaştırma noktasında sıkıntılarımız oldu. Bu da ihracat rakamlarımıza yansıdı." diye konuştu.

2020 yılını 250 milyon dolarlık bir ihracatla kapattıklarını söyleyen Alkan, "2021 yılının ilk sekiz ayına gelindiğinde 164 milyonluk bir ihracatımız gerçekleşti. Yıl sonu itibarıyla 2020 ihracat rakamlarını geçmiş olacağız. İhracatımızın yüzde 90'ını bisküvi, çikolata, kek ve gofret ürünleri oluşturuyor." dedi.

Pandemi süresince OSB'de kapanan firma olmadı

Karaman OSB'de 469 firma olduğunu ve bu firmalarda yaklaşık 19 bini aşkın işçi istihdam edildiğini ifade eden Alkan, şöyle konuştu:

"Pandemi sürecinde biz gıda üretimi yaptığımız için gıda ve üretim güvenliği ön planda olduğu için, hijyen noktasında, üretimde çalışanların sağlığı noktasında üst seviyede önlemlerimiz vardı. Bundan dolayı hiçbir firmamız olumsuz etkilenmedi. Kapanan, karantinaya alınan bir firmamız olmadı. Dünyada bu süreçte gıdanın ön plana çıkmasıyla bu durum, Karaman'da imalat sektörüne olumlu yönde yansıdı."

Alkan, Karaman'dan dünyanın dört bir yanına ihracat yapıldığının altını çizerek, "Asya ve Afrika başta olmak üzere dünyanın 5 kıtasına ihracat yapıyoruz. 2021 yılında en çok Yemen, Irak, Fildişi Sahili, Venezuela, Türkmenistan, Suriye, Libya, Ürdün, Senegal ve Kolombiya gibi ülkelere Karaman'dan ihracat gerçekleştiriyoruz. Karaman'da üretilen ürünlerimiz dünyanın her yerine gidiyor ve tüketiciyle buluşuyor." ifadelerini kullandı.

İhracat yapılan ülkelere en çok fırın grubu olan bisküvi, çikolata ve kek gönderildiğini açıklayan Alkan, bunu makine, yumurta, mobilya, ambalaj ile süt ve süt ürünlerinin takip ettiğini bildirdi.

Alkan, Karaman'ın Türkiye'nin profesyonel ve kümeleşmiş üretim şehirlerinden olduğunu belirterek, "İstanbul Sanayi Odası'nın yapmış olduğu araştırmalardaki en büyük sanayi kuruluşlarında ilk 500'de bir firmamız, ikinci 500'de 3 firmamız var. Bunların çoğunluğu gıda üzerine çalışan firmalar. Aynı zamanda dünyanın en büyük yüz şekerleme firması içinde bulunan Türkiye'deki 4 firmadan biri de Karaman firmasıdır. Önümüzdeki yıllarda bu sayı artacak. Hedeflerimiz bunlar." değerlendirmesinde bulundu.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Bisküvi ve çikolatanın başkenti' Karaman'dan 5 kıtada 149 ülkeye ihracat - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı 10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor 10:47 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek 10:31 ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek
Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek 10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi 10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı 09:01 Evinde çalışan işçileri öldürüp ormana gömen sanıkların kan izlerini alçıyla kapattıkları ortaya çıktı
Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt 08:17 Balotelli'den Sergen Yalçın'a cinsel organlı çirkin yanıt BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup 08:02 BM Genel Kurulu'na Taliban'dan dikkat çeken mektup

Son Dakika Haberleri
11:00 Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor
10:59 Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçek! Ölüm ilanı vererek ortadan kaybolan 50 yaşındaki kadının evlenmek için Bartın'a kaçtığı anlaşıldı
10:56 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:47 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,63'ten alıcı buluyor
10:32 Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı
10:30 ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak! Fed'den çıkacak karar altın ve doların yönünü belirleyecek
10:28 Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı
10:25 Kamuoyu araştırması yapan şirketlere denetim uygulaması gelecek
10:10 Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycığlu, adının aşk dedikodusuna karıştığı Gökhan Özdemir ile görüntülendi
10:03 Beşiktaş'ın 90+7'de kalesinde gördüğü golü değerlendiren Rıdvan Dilmen ve Deniz Çoban: Net faul var
Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor Galatasaray'dan ayrılan Falcao, İspanya'da şov yapıyor         
11:00
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 494 lira seviyesinden alıcı buluyor         
10:57
Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı Balotelli'ye vurmaya çalışan Beşiktaşlı hocayı 4 kişi tutamadı         
10:33
Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı Sevgilisinden ayrılan 17 yaşındaki genç, otoyol üzerindeki köprüye çıkarak intihara kalkıştı         
10:29
Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören annenin acı feryadı: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz Uyuşturucu bağımlısı oğlundan şiddet gören annenin acı feryadı: Can güvenliğimiz yok, bizi öldürmesinden korkuyoruz         
10:12
Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti Joe Biden'ın BM Genel Kurulu'ndaki konuşması esnasında İsrail heyetine ayrılan koltukların boş olması dikkat çekti         
09:43
Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz Prof. Dr. Naci Görür'den Malatya'daki 3.3'lük depremle ilgili konuştu: Bu bölgede ciddi bir deprem bekliyoruz         
08:53
Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak Bu yılın sonuna kadar kamuya 100 bin yeni personel alınacak         
08:06
BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı BM Genel Kurulu'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya hitap etti: Tahammülümüz kalmadı         
07:18
Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti Oto tamircisi önce eşini, sonra kendisini silahla vurarak intihar etti         
22:08
Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum Aleyna Tilki'nin sevgili paylaşımı ezber bozdu: Bu çağın tabularını kabul etmiyorum         
19:40
Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı Ameliyat için hastasından 15 bin TL bıçak parası isteyen profesör suçüstü yakalandı         
19:13
Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar Çöp ve hurdacılardan topladıkları atıkları evlerinde ayrıştırıp altın elde ediyorlar         
17:39
12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı 12 yaşındaki çocuğa 3 yıl boyunca cinsel istismarda bulunmuş! 77 yaşındaki şahıs tutuklandı         
17:03
Mersin'in Mersin'in "ucuz ev cenneti" özelliğini tarihte kaldı! Bin lira olan kiralar 3 bin liraya kadar yükseldi         
16:58
Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor Sercan Yıldırım, yeni imajıyla gündeme oturdu! Hangi işlemi yaptırdığı merak ediliyor         
16:12
Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük Bu aşı tüm varyantlara karşı savunma sağlıyor! Yan etki yaratma riski de oldukça düşük         
15:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.09.2021 11:05:41. #1.13#
SON DAKİKA: "Bisküvi ve çikolatanın başkenti" Karaman'dan 5 kıtada 149 ülkeye ihracat - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement