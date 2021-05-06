Bitcoin 57,000 doların üzerine yükseldi - Son Dakika

Bitcoin 57,000 doların üzerine yükseldi

06.05.2021 07:57
Bitcoin 57,000 doların üzerine yükseldi, System.String[]

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, ülkesinde kripto paralar ile ilgili yeterli hukuksal çerçeve bulunmadığını ve bunun vurgulamaya değer bir konu olduğuna dikkat çekmesinin ardından, 54,000 dolara kadar geriledikten sonra gelen...

Kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, ülkesinde kripto paralar ile ilgili yeterli hukuksal çerçeve bulunmadığını ve bunun vurgulamaya değer bir konu olduğuna dikkat çekmesinin ardından, 54,000 dolara kadar geriledikten sonra gelen alımlarla 57,000 doların üzerine yükseldi.

Cointelegraph'ın haberine göre, Decentrader Kurucu Ortağı Philip Swift, göstergelerin uzun vadeli boğa piyasasının devam edeceğine işaret ettiğini ileri sürdü ve "Bitcoin'in çakılmayacağını ve daha fazla yükselmeden önce konsolide olacağını düşünüyorum. Diğer birçok gösterge, BTC'nin çok daha fazla yükselme potansiyeli olduğunu ve döngünün bitmediğini gösteriyor" dedi.

Kripto para piyasalarındaki toplam piyasa hacmindeki payı 2018 yılı Ağustos ayından bu yana ilk kez geçen hafta yüzde 50'nin altına gerileyen Bitcoin'in payı yüzde 45'in de altına inerken, 3,535.22 dolarlık yeni rekor düzeyi gören Ethereum'un payı da yüzde 17'ye ulaştı.Kripto para piyasalarına gelen genel alımların etkisiyle, son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden yalnızca yedi birimin değeri düşerken, ilk 10 birimden yalnızca bir birim düşenler arasındaydı.Son 24 saat içinde 54,039.63 ve 57,911.36 dolar arasında dalgalanan Bitcoin, yüzde 4.58 artışla 57,368.78 dolara yükselirken, birimin haftalık kazancı yüzde 5.72 olarak hesaplandı. Bitcoin'in toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 50 milyar dolar artışla 1.0 trilyon 71.27 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının ikinci büyük birimi Ethereum da son 24 saatte yüzde 6.15 artışla 3,499.21 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 30.08 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 404.6 milyar dolara yükseldi.Kripto para piyasalarının üçüncü büyük birimi Binance Coin de son 24 saatte yüzde 3.78 artışla 646.48 dolara yükselirken, haftalık kazancı yüzde 14.08 düzeyindeydi ve birimin piyasa hacmi de 99.15 milyar dolara yükseldi.Tüm piyasalarda toplam hacim de 2.0 trilyon 380.12 milyar dolara yükseldi. Kripto para piyasalarına yönelik kurumsal ilginin artmasının ardından yaşanan hızlı tırmanışla, toplam piyasa hacmi ilk kez 7 Ocak'ta 1.0 trilyon dolar, ilk kez 15 Şubat'ta 1.5 trilyon dolar ve 10 Nisan'da 2.0 trilyon dolar sınırını aşmıştı.Toplam 9,608 kripto para biriminin işlem gördüğü 372 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 44.9'unu Bitcoin, yüzde 17.0'sini de Ethereum oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 259 milyar dolar düzeyindeydi. Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, piyasa değerlendirmesinde, şöyle dedi: "ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, The Atlantic ile yaptığı bir video konferansında, Corona Virus salgınıyla mücadele için alınan önlemlerin yol açtığı dengesizlikten sonra Joe Biden yönetiminin ekonomiyi kurtarmanın bir yolu olarak faiz oranlarını artırmayı hedeflediğinin sinyalini verdi. "Kriz sonrası ekonomiyi canlandırmak için masada ne gibi adımlar atılacağı sorulduğunda Yellen, yatırımların bir kısmını yeniden tahsis etmeyi ve bazı politikaları değiştirmeyi düşündüklerini açıklayarak, faiz oranlarının yakında yükselebileceğini sözlerine ekledi. Janet Yellen'in açıklamasının ardından yaşanan kısa süreli panik, piyasaların günü dört bir yanından kırmızı mumlarla kapatmasına neden oldu." Amerika Birleşik Devletleri'nin 43. saymanı Rosa Gumataotao Rios, Ripple'ın yönetim kuruluna katılacak. Ripple CEO'su Brad Garlinghouse, Rios'un hem kamu hem de özel sektördeki deneyiminin yanı sıra şirketin kendisini işe alma kararında 'hızla büyüyen işletmelerdeki' başarısından bahsetti. Yeni yönetim kurulu üyesi Rios ise, 'Blockchain ve kripto gelecekteki küresel finansal sistemlerimizin temelini oluşturacak' dedi. Ayrıca Ripple yönetimine bir diğer yeni katılımda finans tarafında oldu ve Kristina Campbell yeni CFO olarak açıklandı."Omurga sağlığı konusunda uzmanlaşmış bir İspanyol tıp grubu olan Biziondo, 'Bitcoin devrimi'nin başlangıcına atıfta bulunarak kripto para birimi ödemelerini kabul etme planlarını açıkladı. Biziondo genel müdürü David Izquierdo ; Bitcoin devriminin 2020'de dünya parasının% 60'ının Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri ve Japon merkez bankaları tarafından basıldığı bir ekonomik bağlamda çoktan başladığı açıktır. Dedi. Sağlık grubu, 1 Haziran 2021'den itibaren Bilbao, Madrid, San Sebastián, Málaga ve Lorca'daki lokasyonlarında kripto para birimi ödemelerini kabul etmeye başlayacağını söyledi."Tasarı, özellikle fosil yakıt destekli kripto madenciliğinin çevresel etkilerini yavaşlatmak için 'kripto para birimi madencilik merkezlerinin işleyişi üzerinde bir moratoryum' kurmayı amaçlıyor. Ayrıca, tesisin New York'un iklim değişikliği hedeflerine uymaması durumunda kripto madenciliğini önleyecek bir çevresel etki incelemesinden geçme zorunluluğu gibi madencilik merkezleri için daha katı düzenlemeler yapmayı da hedefliyor. Tasarı, henüz diğer senatörlerden geniş çapta destek görmedi, ancak alt meclis ve senato Demokratlar tarafından kontrol ediliyor."Kripto girişim şirketi Multicoin Capital, merkezi olmayan finans ( DeFi ) ve değiştirilemez token (NFT) projelerine yatırım yapmak için 100 milyon dolarlık yeni bir fonun ayrıntılarını açıkladı .Multicoin Capital'in yönetici ortağı Tushar Jain, kriptodaki son birkaç yılın ağırlıklı olarak inovasyon ilerledikçe olgunlaşan teknik ve pazar altyapısına yatırım yapmakla ilgili olduğunu belirtti."


Amerika Birleşik Devletleri, Kripto paralar, Janet Yellen, Bitcoin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Bitcoin 57,000 doların üzerine yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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