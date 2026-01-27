Bitlis\'te Kapalı Omurga Ameliyatı Başarıyla Gerçekleştirildi

BİTLİS Devlet Hastanesi'nde, bel ağrısı ve yürüme güçlüğü çeken Yahya Subaşı (66), kapalı yöntem omurga ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Operasyonun, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ikinci basamak bir devlet hastanesinde bu yöntemle gerçekleştirilen ilk ameliyat olma özelliği taşıdığı belirtildi.

Yaklaşık 5 yıldır bel ağrısı şikayeti olan Yahya Subaşı, Bitlis Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan tetkiklerinde Subaşı'nın L5 omurgasında kırık tespit edildi. Bunun üzerine Yahya Subaşı, açık cerrahiye göre daha az kanama, daha az kas hasarı ve hızlı iyileşme imkanı sunan Perkütan Spinal Enstrümantasyon tekniğiyle ameliyata alındı. 3 doktor tarafından anlık röntgen görüntüleri ile yapılan operasyonda, hastanın omurgasına 6 vida yerleştirildi. Ameliyat sonrası kısa sürede toparlanan Subaşı, taburcu edildi. Operasyonun, Doğu Anadolu Bölgesi'nde ikinci basamak bir devlet hastanesinde bu yöntemle gerçekleştirilen ilk ameliyat olma özelliği taşıdığı belirtildi.

'İLERİ DÜZEY AMELİYATLARIN BİTLİS'TE YAPILABİLİYOR OLMASI KAZANIMDIR'

Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Furkan Sapancı, Bitlis Devlet Hastanesi'nde önemli bir ilki hayata geçirdiklerini belirterek, "Doğu Anadolu Bölgesi'nde ikinci basamak bir hastanede ilk defa kapalı yöntemle bu ameliyatı gerçekleştirdik. Daha az kanama, hızlı iyileşme ve ameliyat sonrası ağrıların çok daha az olması nedeniyle bu yöntemi tercih ettik. Bu tür ileri düzey ameliyatların Bitlis'te yapılabiliyor olması, hem bölge hem de vatandaşlarımız için büyük bir kazanımdır" dedi.

Genel Cerrah Uzmanı Op. Dr. Muhammet Enes Gürses ise bu tür ameliyatların genellikle özel hastanelerde yüksek maliyetlerle yapıldığına dikkat çekerek, "Bitlis'te daha önce gerçekleştirilmeyen bir cerrahiye imza attık. Özel hastanelerde maliyetli olarak yapılan bu ameliyat artık hastanemizde tam kapalı yöntemle yapılabiliyor. Bu yöntemin en büyük avantajları, az kas hasarı, az kanama ve daha kısa ameliyat süresidir" diye konuştu.

'HASTALARIN AĞRISI ÇOK DAHA AZ OLUYOR'

Operasyonda görev alan Op. Dr. Elif Gökalp de kapalı yöntemle yapılan ameliyatların hastalar açısından büyük avantaj sağladığını belirterek, "Bu tarz ameliyatlar sonrası hastaların ağrıları çok daha az oluyor. Daha önce kapalı yöntemle endoskopik bel fıtığı ameliyatları da yaptık. Uygun hastalarda kapalı bel fıtığı ve kapalı vida ameliyatlarını bölgemizde yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

'RAHATÇA YÜREYEBİLİYORUM'

Ameliyat sonrası sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten hasta Yahya Subaşı, "Yaklaşık 4-5 yıldır bel ağrısı çekiyordum ve yürümekte zorlanıyordum. Ameliyat sonrası ağrım kalmadı, rahatça yürüyebiliyorum. Ameliyat olduğumu bile anlamadım, kendimi çok iyi hissediyorum" dedi.