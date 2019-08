Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Biz terörün her türlüsüne karşıyız ve her türlüsüyle mücadele etme konusunda kararlığımız tamdır. Terörün her türlüsüyle mücadele ederken Nijeri hedef alan terör örgütlerini görmezden gelemeyiz. Bir çok alanda iş birliğimiz mevcut" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankourau arasında işbirliği ve vize serbestisine ilişkin anlaşma imzalandı. Bir çok alanda işbirliğini kapsayan mutabakatın imzalanmasının ardından Bakan Çavuşoğlu ve Ankourau ortak basın açıklaması düzenledi."Nijer önümüzdeki süreçlerde çok önemli sorumluluklar üstelenecek" Nijer ile olan ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli adımların atıldığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, " Nijer ile ilişkiler, güvenlik ile ilgili konularda neler yapılacağını birbirimizi nasıl destekleyeceğimizi konuştuk. Maalesef Nijer'de terör saldırılarından en çok etkilenen ülkelerdendir. Biz terörün her türlüsüne karşıyız ve her türlüsüyle mücadele etme konusunda kararlığımız tamdır. Nijer'den Dışişleri Bakanlığı düzeyinde gerçekleşen ilk resmi ziyaret bu. Benimde ziyaretim olacak. Gelecek sene Türkiye Afrika Birliği Zirvesi hazırlıklarını yapıyoruz. Nijer, önümüzdeki süreçlerde çok önemli sorumluluklar üstelenecek. Kısa süre önce Nijer Afrika Birliği olağanüstü zirvesine ev sahipliği yaptı. Bizde bu zirveye katkı sağlamaktan mutluluk duyduk. Oradaki tesisler Türk firmaları tarafından hayata geçirilen restore edilen tesisler. Önümüzdeki süreçte BM güvenlik konseyine seçildi ve gelecek yıl itibari ile bu görevi üstlenecek seçimden sonra ilk ziyareti Türkiye'ye yapması anlamlıdır" dedi."TÜRK FİRMALARIN NİJER'DE YATIRIM MİKTARI 200 MİLYON DOLARI GEÇTİ" Nijer ile yapılan işbirliklerinin gelecek dönemlerde artacağını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, FETÖ okulları noktasında Nijer'in gösterdiği hassasiyeti önemli bulduklarını kaydederek, "İslam İşbirliği Dışişleri bakanları konsey dönem başkanlığını gelecek yıl Nijer üstleniyor. Daha etkin olabilmesi için, ümmetin beklentilerini karşılar hale gelmesi için Nijer'in dönem başkanlığında birlikte çalışacağız. Dönem başkanlığından önce bu konuları istişare edecek. Nijer ile Köklü bağlarımız var. Bu bağlarımızı ekonomi alanındaki iş birliği ile daha da güçlendireceğiz. Ticaretimiz hızla artıyor. Var olan mekanizmaları daha etkin kullanma bakımından bugün gerekenleri değerlendirdik. Şubat ayında Karma Ekonomik Komisyon (KEK) toplantısı gerçekleştirme konusunda mutabık kaldık. Nijer 'de Türk firmalarının yatırım yapmaları ikimize bağlı. Birlikte teşvik edersek daha çok firma gider. Hukuki altyapıyı güçlendirecek anlaşmaları da yürürlüğe koymamız gerekiyor. Türk firmaların Nijer'de yatırım miktarı 200 milyon doları geçti. TİKA'nın Nijer'de çok aktif olduğunu söylemek isterim. 95 proje hayata geçirilmiştir. 65 milyon dolar harcanmıştır bunlar için. FETÖ okullarının Maarif Vakıflarına devredilmesi çok önemliydi. Bu terörle mücadele bakımından çok önemliydi. Bizim çok önemliydi. Bu dayanışmayı Türk milleti hiçbir zaman unutmayacaktır. Her yıl Türkiye'de 50 Nijer vatandaşının tedavisinin yapıldığını ifade eden Çavuşoğlu," Bunu 75'e çıkarma kararı aldık. Terörle mücadelede önümüzdeki süreçte Nijer'e ihtiyacı olan desteği vereceğimizi bir kez daha teyit ettik. Terörün her türlüsüyle mücadele ederken Nijeri hedef alan terör örgütlerini görmezden gelemeyiz. Bir çok alanda iş birliğimiz mevcut. Potansiyel var, bunu değerlendirmek için daha çok çalışmamız gerekir. Önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızın Afrika bölgesine bir ziyaret arzusu vardır" dedi."BU SÜREÇTE TÜRKİYE OLARAK ELİMİZDEN GELEN DESTEĞİ VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ" Sudan'da Askeri Geçiş Konseyi (AGK) ile sivil muhalif koalisyon arasında ülkedeki siyasi krizi sonlandıracak ve ortak geçiş yönetimini başlatacak anayasa bildirisinin imza törenine katılım göstereceğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "İçişlerine karışmadan kardeş Sudan Halkının talepleri doğrultusunda sorunlarına çözüm bulunması gerektiğini her zaman vurguladık. Sonuçta askeri Geçiş konseyinin özgürlük, demokrasi girişimi ittifakıyla vardığı mutabakatı destekliyoruz. 17'sinde anayasa belgeleri iki taraf arasında imzalanacak. Cumhurbaşkanımız bu törene katılmam konusunda talimat verdiler. Bu törene İnşallah katılacağız. Anlaşma çerçevesine baktığımızda 39 aylık bir geçiş dönemini kapsıyor. Tamamen sivil bir yönetime geçmeleri arzulanıyor. ve başkanlığı rotasyon şeklinde gerçekleşecek yani burada. 21 askerler. 18 ayda siviller başkanlığını yürütecek. Hemen arkasında 18 Ağustosta egemenlik konseyi kurulacak. Askeri güvenlik konseyi kendisini fesh etmiş olacak. 39 aylık geçiş dönemi başlayacak, bunu önemli bir adım olarak görüyoruz. Amaç barış ve huzuru sağlayıp tekrara sivil yönetime geçmektir. Bu süreçte Türkiye olarak elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz" dedi."SAĞLIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİMİZ GİDEREK ARTIYOR, BU SAYEDE TÜRKİYE'DEKİ KALİTELİ SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANACAK NİJERLİLER" Nijer Bakan Ankourau ise, Türkiye'nin verdiği desteklerin ülkeleri açısından büyük öneme sahip olduğunu söyledi. Nijer Bakan,"Bir araya gelmemiz, birlikte hangi eylemleri gerçekleştirebiliriz bunu konuşmamız gerekiyordu. İslam dünyasına nasıl katkı sağlarız bunu konuşmamız gerekiyordu. Eğitim konusunda önemli adımlar attık. Sağlık alanında iş birliğimiz giderek artıyor. Bu sayede Türkiye'deki kaliteli sağlık hizmetlerinden yararlanacak Nijerliler. Farklı ekonomik sektörler de var. Tarım, madencilik ve telekomünikasyon sektörünü de geliştirmek istiyoruz. 6 ay içinde KEK toplantısını gerçekleştirmemiz gerektiği konusunu konuştuk. Nijer önümüzdeki BM güvenlik konseyi üyesi olacak. Daha önce adaylığımızı koyduğumuzda birkaç hedefimizin olduğunu dile getirmiştik. İlk aşamada barışa ve dünyadaki istikrara katkı sağlamak istediğimizi iade etmiştik. Bununla birlikte kalkınmayı da söz konusu Afrika bölgelerinde hızlandırmak istediğimizi ifade ettik. Çeşitli kıt'alarda gözardı edilmiş ülkeleri kalkındırmak hedeflerimizden biri. Teröristlerle mücadele etmek için bir taraftan diplomatik kaynağa bir taraftan birliğe ihtiyacımız vardır. Bu amaç doğrultusunda güçlerin bir araya getirilmesi gerektiğini belirtmiştik. Bizi Türkiye'ye getiren sebep budur. Terörle tek başımıza mücadele edemeyeceğimizi biliyoruz. Bu kolay olmadığı için sadece askeri mücadeleyi değerlendirmenin yeterli olmadığını belirtmek istiyorum" dedi.(Hülya Keklik/İHA)