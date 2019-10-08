BKM/Canko: Kredi kartı kullanımı kontrollü artıyor

Mahmut Can Emir ? Robert Badendieck/ İstanbul, 8 Ekim (DHA) - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Dr. Soner Canko, internetten alışverişler artarken, kredi kartı kullanımlarının daha kontrollü arttığını ve bunun bilinçli kart kullanımının arttığını gösterdiğini söyledi.

Yaklaşık 30 yıldır Türkiye'de banka ve kredi kartı kullanımının arttığını ifade eden Canko, 'Özellikle son beş senede yüzde 15'lik bir büyüme görüyoruz. Bu sene de o anlamda bir hız kesme yok, gayet iyi gidiyor. Dikkat çekici birkaç trend var, internetten yapılan alışverişler daha hızlı artıyor, yüzde 30 ' 35 aralığında, Banka kartı kullanımımız daha çok artıyor, buna mukabil kredi kartı kullanımlarımız daha kontrollü daha yavaş artıyor. Bütün bunlar aslında bilinçli kart kullanımı ve ödemeler konusunda bize mesajlar veriyor? dedi.

Canko internetten alışverişlerin artması ile sanal kart kullanımının arttığını ancak farklı alternatiflerin de bulunduğuna işaret etti ve ekledi, 'Dijital cüzdanların kullanımı, kart saklama hizmetlerinin kullanımı artıyor. Dolayısıyla hepimiz bir yandan internette alışverişe geçiyoruz ama bir yandan da alışverişlerimizi ya da ödemelerimizi yapmak için de önlem alıyoruz.'

Blokzincir teknolojileri tüm dünyada erken bir aşamada olduğunu söyleyen Canko, 'Türkiye'de bunu erken yakalamış durumdayız, bu sevindirici. Hem akademisyenlerimiz hem girişimcilerimiz, hem yatırımcılarımız bu anlamda yeterince istekli. Dolayısıyla ben 2020'den itibaren daha somut adımların hayatımıza gireceği, yeni teknolojiler olacağını ve güven makinesi olarak blokzincirinin hayatımıza değer katacağını 2020'de göreceğiz diye düşünüyorum' dedi.