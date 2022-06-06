BM, açlığın ülkelerin istikrarını tehdit etmesinden dolayı gıda krizine karşı uyardı - Son Dakika
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BM, açlığın ülkelerin istikrarını tehdit etmesinden dolayı gıda krizine karşı uyardı

06.06.2022 21:35
BM, açlığın ülkelerin istikrarını tehdit etmesinden dolayı gıda krizine karşı uyardı

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP), açlığın düzinelerce ülkede istikrarı tehdit etmesi sebebiyle, geniş çaptaki gıda krizine karşı uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP), açlığın düzinelerce ülkede istikrarı tehdit etmesi sebebiyle, geniş çaptaki gıda krizine karşı uyarıda bulundu.

Merkezleri Roma'da bulunan FAO ve WFP'nin ortak yazılı açıklamasında, savaş, aşırı hava koşulları, ekonomik şoklar, Kovid-19 salgınının kalıcı etkileri ile Ukrayna'daki savaşın, milyonlarca insanı açlığa ve yoksulluğa ittiği, gıda ve yakıt fiyatlarındaki artışın da ülkeleri istikrarsızlığa götürdüğü belirtildi.

Açıklamada, pek çok ülkede gıda ve yakıt fiyatlarının artmasına yol açan Ukrayna'daki savaşın dalga dalga gelen etkileriyle durumun daha kötüleştiği kaydedildi.

FAO ve WFP'nin akut gıda güvensizliğine ilişkin erken uyarı bağlamında Haziran- Eylül 2022 döneminde açlığın artacağı 20 sıcak nokta belirlediği ve açlığı önlemek, geçim kaynaklarını kurtarmak için acil insani yardım çağrısı yaptığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen FAO Genel Direktörü Çü Dongyü, akut gıda güvensizliğine iten krizlerin birleşik etkilerinden derin endişe duyduklarını aktardı.

WFP İcra Direktörü David Beasley de mevcut koşulların, 2011 Arap Baharı dönemi ve 2007-2008 dönemindeki gıda fiyatları krizinden çok daha kötü olduğunu, buna karşı hızlı şekilde harekete geçmek gerektiğini belirtti.

FAO ve WFP'nin Eylül 2022'ye kadar açlığın kötüleşmesini beklediği 20 sıcak nokta arasında Etiyopya, Nijerya, Güney Sudan, Yemen, Somali, Afganistan gibi açlık kategorisinde durumu "felaket" seviyesinde olan yerlerin bulunduğu ifade edildi.

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Kaynak: AA

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