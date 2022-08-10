Ukrayna-Rusya tahıl anlaşmasında Türkiye'ye yüzde 25 indirim iddiasına BM'den yalanlama geldi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, tahıl anlaşmasıyla Türkiye'nin Ukrayna'dan yüzde 25 indirim alacağı yönündeki iddialara yanıt verdi.

"HERHANGİ BİR İNDİRİM YER ALMADI"

Dujarric, " İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nda herhangi bir indirim yer almadı. Ayrıca böyle bir indirimi garanti edecek başka bir anlaşmadan haberdar değiliz" dedi.

22 TEMMUZ'DA İMZALANDI

Küresel gıda krizinin çözümü için Türkiye'nin koordinasyonunda yürütülen tahıl sevkiyatı anlaşması 22 Temmuz'da Ukrayna, Rusya, Türkiye ve BM arasında imzalanmıştı.