BM Temsilcisi, Yemen'de Başkanlık Konseyi Başkanı ile "ateşkesi" görüştü - Son Dakika

Birleşmiş Milletler (BM) Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, geçici başkent Aden'de Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad Muhammed el-Alimi ile "mevcut ateşkesin güçlendirilmesi" konusunu görüştü.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Aden'deki görüşmede Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Tarık Salih ve Başbakan Muin Abdulmelik de hazır bulundu.

Görüşmede Alimi, meşru hükümetin Yemen'e barışı getirmek adına uluslararası çabaların başarısını kolaylaştırmak ve İran destekli Husilerin meşru yönetime yaptığı darbeyi sona erdirmek için gerekli her şeyi sağlamaya hazır olduğunu yineledi.

Meşru hükümetin, Uluslararası Sana Havalimanı'nın açılmasıyla ilgili birçok öneride bulunduğunu ancak Husilerin bunu açıkça reddettiğini söyleyen Alimi, Husilerin Hudeyde Limanı'ndan elde edilen petrol gelirlerinden devlet çalışanlarına maaş vermesi gerektiğini ifade etti.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg de Alimi'ye ateşkesin sağlanması için gösterilen çabalar hakkında bir brifing verdi.

Grundberg, Yemen'de nisan ayında varılan ateşkesi güçlendirmek için yoğun mesai harcıyor.

Riyad'a dün "sürpriz" bir ziyaret gerçekleştiren Grundberg, Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf ve Suudi Arabistan'ın Yemen Büyükelçisi Muhammed Al Cabir ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Grundberg, daha sonra Aden'e geçerek burada Yemen Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Alimi ile bir araya gelmişti.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, 1 Nisan'da, Yemen hükümeti ile Husilerin, hava, kara ve deniz operasyonlarını durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.

Grundberg, 2 Nisan'da yaptığı açıklamada da "Yemenli taraflar arasında bugün yerel saatle 19.00'da iki ay süreyle ateşkes başladı. Bu geceden itibaren hava, kara ve deniz operasyonları durdurulacak." ifadelerini kullanmıştı.

Yemen ordusu, 6 Mayıs'ta bir açıklama yaparak, "İran destekli Husilerin, BM gözetiminde varılan ateşkesi ihlal etmeyi sürdürmesine rağmen ateşkese bağlı kalmaya devam edeceğini" bildirmişti.

Husilerin müzakere heyeti üyesi Abdulmelik el-Acri ise 8 Mayıs'ta Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "BM ve Özel Temsilcisi'nin ateşkes testini geçemediğini" yazmıştı.