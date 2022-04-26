BM Yüksek Komiseri Bachelet'in Sincan ziyareti için hazırlık yapacak heyet Çin'e geldi - Son Dakika
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BM Yüksek Komiseri Bachelet'in Sincan ziyareti için hazırlık yapacak heyet Çin'e geldi

26.04.2022 09:39
BM Yüksek Komiseri Bachelet'in Sincan ziyareti için hazırlık yapacak heyet Çin'e geldi

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yapması planlanan ziyaret öncesinde, hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere bir heyet ülkeye geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet'in Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne yapması planlanan ziyaret öncesinde, hazırlık çalışmalarını yürütmek üzere bir heyet ülkeye geldi.

BM İnsan Hakları Sözcüsü Liz Throssell, yaptığı açıklamada, Çin hükümetinin davetiyle ülkeye giden 5 kişilik heyetin, 24 Nisan'da ülkenin güneyinde Guangcou şehrine vardığını bildirdi.

Sözcü Throssell, Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alınan heyetin Sincan'ı ziyaret edeceğini belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin de yaptığı açıklamada, BM heyetinin ülkeye ulaştığını doğrularken "Yüksek Komiser'in ziyaretinin amacı karşılıklı ilişkileri ve iş birliğini teşvik etmektir. Meselenin siyasi manipülasyon amacıyla kullanılmasına karşıyız." dedi.

Bachelet, 8 Mart'ta BM İnsan Hakları Konseyi'nin 48'inci oturumunda Pekin yönetimi ile BM heyetinin bölgeyi ziyaret etmesi konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Tarafların BM'den bir ekibin Bachelet'in ziyareti öncesinde, nisanda bölgeye giderek hazırlık yapmasında mutabık kaldığı bildirilmişti.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ndeki uygulamaları

Çin'de son yıllarda Uygur Türklerinin kimlik ve kültürlerine yönelik ihlaller, uluslararası kamuoyunca eleştiriliyor.

Pekin'in "mesleki eğitim merkezleri" olarak adlandırdığı, uluslararası kamuoyunun ise "yeniden eğitim kampları" diye tanımladığı yerlerde çok sayıda Uygur Türkü, kendi rızası dışında tutuluyor.

Çin, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kaç kamp bulunduğuna, buralarda kaç kişinin olduğuna ve söz konusu kişilerden ne kadarının sosyal hayata döndüğüne ilişkin bilgi vermiyor.

BM ve diğer uluslararası örgütler, kampların incelemeye açılması çağrılarını yinelerken Çinli yetkililer, bugüne kadar kendi belirlediği birkaç kampın az sayıda yabancı diplomat ve basın mensubu tarafından kısmen görülmesine izin vermişti.

Çin makamları, daha önce BM yetkililerinin doğrudan bilgi almak amacıyla bölgede serbestçe inceleme yapma taleplerini ise geri çevirmişti.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları, Sincan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BM Yüksek Komiseri Bachelet'in Sincan ziyareti için hazırlık yapacak heyet Çin'e geldi - Son Dakika


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