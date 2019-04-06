Son Dakika Haberleri: Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği" Açıldı - Muğla

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği" Açıldı - Muğla

38 dakika önce

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, ligin favorilerinden biri olduklarını belirterek, "İnşallah bu ligin sonunda şampiyonluğu göğüsleyen de biz olacağız." dedi.

Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, ligin favorilerinden biri olduklarını belirterek, "İnşallah bu ligin sonunda şampiyonluğu göğüsleyen de biz olacağız." dedi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği düzenlenen törenle açıldı.

Bitez Mahallesi'ndeki açılışa, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyeleri Mahmut Recevik, Özgür Savaş Özüdoğru, Ömer Cansever, Galatasaray'ın eski futbolcuları Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Iosif Rotariu, Ayhan Akman, UltrAslan yöneticileri ve taraftarlar katıldı.

Açılışta, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in taraftarları selamladığı video gösterildi.

Kulübün Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Savaş Özüdoğru, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güzel bir gün olduğunu ve kulüpten onaylı 66'ncı derneğin Bodrum'da açıldığını söyledi.

Açılışa katılan eski futbolcularla da nostalji yaşadıklarını belirten Özüdoğru, "Ligin şu an favorilerinden bir tanesiyiz ve inşallah bu ligin sonunda şampiyonluğu göğüsleyen de biz olacağız. Şu an her şey yolunda takımımızda. Herhangi bir sıkıntı yok. Gerçi kupa maçında ufak bir beraberlik kazası oldu gibi düşünenler olabilir ama biz onun bile bu uzun üç haftalık aranın etkisiyle bize daha pozitif etki yaratacağına inanıyoruz. Malatya ile de orada yarı final maçını da alacağımızı düşünüyoruz." diye konuştu.

Taraftarlar, eski futbolculara forma imzalattırdı

Taraftarlar açılışta formalarını imzalayan eski futbolcularla fotoğraf çektirip, sohbet etme imkanı buldu. Zaman zaman taraftarların tezahüratına eşlik eden eski futbolcular, açılışa davet edildikleri ve Bodrum'da oldukları için mutluluk duyduklarını ifade ettiler.

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği Başkanı Cankat Boylu'nun, "Kurtardığı goller için tekrar teşekkür ederiz." dediği Zoran Simovic, İstanbul ve Galatasaray'ın ikinci evi olduğunu söyledi.

Simovic, Türkiye'de çok yabancı futbolcu bulunduğunu ve altyapı problemi olduğunu savundu.

Açılışta taraftarlar eğlenceli dakikalar yaşadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:47 Kaynak: AA

Galatasaray, Bodrum, Spor
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