Son Dakika Haberleri: Bodrum'da 140 kaçak göçmen yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Bodrum'da 140 kaçak göçmen yakalandı

Bodrum'da 140 kaçak göçmen yakalandı

7 saat önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 6 düzensiz göçmen olayında 140 kişi yakalandı.

Bodrum'da 140 kaçak göçmen yakalandı, System.String[]

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 6 düzensiz göçmen olayında 140 kişi yakalandı.


Bodrum ilçesi açıklarında görevli Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli 2 ayrı lastik bot durdurularak içerisindeki 22 Filistin, 18 Suriye, 9 Güney Afrika ve 3 Irak uyruklu olmak üzere toplam 52 düzensiz göçmen yakalandı.


Gecenin ilerleyen saatlerinde ise 4 ayrı lastik botun makine arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi alınması üzerine bölgeye 3 Sahil Güvenlik botu gönderildi. Arızalanan lastik botlar içinde 34 Suriye, 23 Filistin, 12 Mısır, 10 Myanmar, 5 Güney Afrika, 2 Kongo, 1 Nijerya ve 1 Senegal uyruklu olmak üzere toplam 88 düzensiz göçmen kurtarıldı.


Toplam 140 düzensiz göçmen işlemlerinin yapılmasının ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecekler. - MUĞLA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 09:25 Kaynak: İHA
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