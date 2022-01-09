BODRUM'DA 150 DEVE KIYASIYA GÜREŞTİ - Son Dakika

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen deve güreşi festivalinde 150 deve kıyasıya mücadele etti. Güreşlere katılan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın devesi Tunahan-2 rakibiyle berabere kaldı.

Bodrum Belediyesi destekleriyle düzenlenen Bodrum Geleneksel Deve Güreşi Festivali'ne renkli görüntülere sahne oldu. Kızılağaç Mahallesi'ndeki Kızılağaç Deve Güreşi Alanı'nda yapılan festivale Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, deve sahipleri ve binlerce vatandaş katıldı. Güreşlere Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinden gelen toplam 150 deve katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından arenada develer kıyasıya mücadele etti. Kimi develer ise güreşmek istemeyerek rakiplerinden kaçtı. Tribünlerde piknik yapan binlerce vatandaş, bir yandan güreşleri heyecanla izlerken bir yandan da cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Güreşlere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın devesi Tunahan-2 de katıldı. Başkan Aras, güreşler öncesinde devesiyle arenada dolaşarak izleyicileri selamladı. Başkan Aras'ın devesi rakibiyle berabere kaldı. Güreşlerde, çeşitli kategorilerde dereceye giren develerin sahiplerine kupa ve çeşitli hediyeler verildi.

Festivalde konuşan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, "Bundan sonra bu işi gençler sahiplenecek, onlar götürecek, ileriye taşıyacak. Çok daha güzel ve kalabalık güreşleri hep birlikte önümüzdeki yıllarda yapacağız. Geçen sene pandemi nedeniyle güreşleri yapamamıştık. Çok güzel bir güreş oluyor. 200 yıllık kültürümüzü sonuna kadar sürdüreceğiz. Bizler hayatta oldukça, bu görevlerde oldukça bu kültüre destek vereceğiz. Sizlerin de desteğiyle hep beraber inşallah şenlik halinde, panayır halinde bu güzel güreşlerimizi sürdüreceğiz. Sizlerin huzurunda bu güreşlere emek veren bütün kardeşlerime, deveci kardeşlerime şükranlarımı, minnetlerimi sunuyorum. Bu iş gönül işi, zorla olmuyor" dedi.