Bodrum'da Fırtına: Yelkenli Tekne Karaya Oturdu - Son Dakika
Bodrum'da Fırtına: Yelkenli Tekne Karaya Oturdu

Bodrum\'da Fırtına: Yelkenli Tekne Karaya Oturdu
13.01.2026 19:31
Bodrum'da fırtına nedeniyle karaya oturan yelkenli tekne, balıkçılar ve dalgıçlar sayesinde kurtarıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde fırtına yaşamı olumsuz etkilerken, bir yelkenli tekne karaya oturdu. Balıkçıların ve dalgıçların yardımıyla tekne bulunduğu yerden kurtarılarak denize döndürüldü.

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum- Kaş arasında fırtına uyarısı yaptı. Bu uyarının ardından fırtına günlük yaşamı olumsuz etkilerken, Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda demirli bulunan yaklaşık 12 metre uzunluğundaki yelkenli tekne, dalgaların etkisiyle karaya oturdu. Tekne, bölgedeki balıkçılar ile dalgıçların müdahalesi sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak, yeniden denize döndürüldü.

Öte yandan; olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan Bodrum-Datça arasındaki feribot seferlerinin de iptal edildi. Fırtınanın bugün etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

