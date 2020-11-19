Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı - Son Dakika

Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı

19.11.2020 10:08
Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı, System.String[]

Bodrum'da inşaat sezonunun açılmasıyla birlikte kaçak inşaatlar yeniden başladı.

Bodrum'da inşaat sezonunun açılmasıyla birlikte kaçak inşaatlar yeniden başladı. Bazı sitelerde inşaat izni olmadan, ruhsatı olmadan yapılan yapılar belediye mührünü dinlemeden yapılaşmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Bodrum'da incelemeler yapmış ve birçok kaçak yapıyı, ruhsatsız yapıyı, tadilat izni olmadan yapılan ev ve iş yerlerini, otelleri yıktırmıştı. Yapılan kaçak yapılaşma ile Bodrum Belediyesi de mücadeleye başlamıştı. İnşaat sezonunun bitmesiyle çarpık ve kaçak yapılaşma da durmuştu. Geçtiğimiz ay yeniden inşaat yasağının kalkmasıyla, kaçak ve çarpık yapılaşma yeniden ortaya çıkmaya başladı. Özellikle Küçükbük, Gündoğan, Yalıkavak ve Göltürkbükü gibi değeri yüksek olan mahallelerde kaçak ve çarpık yapılaşmanın devam ettiği öğrenildi.

"Belediye mühürleri işe yaramıyor"

Küçükbük Mahallesi Kardeşler Sitesi'nde inşaat izni olmadan tadilata giren ve evlerini büyülten mülk sahiplerinin belediyenin mühürlemelerini bile dinlemeden çalışmalara devam ettiği öğrenildi. Belediye mührünü fekki eden mülk sahipleri sitede oturanları isyan ettirdi. Balkonlarını ve evin metrekaresini büyülten mülk sahiplerinin inşaat çalışmalarına devam ettiği görüldü.

90 yaşındaki emekli avukat ve eski Milletvekili Ahmet Orhan Senemoğlu, yan komşusunun evinin usulsüz bir şeklide büyütüldüğünü ifade ederek "Bu kooperatif çok düzenli bir şekilde kurulmuştu. İmara aykırı ruhsat alınmadan büyük tadilatlar yapılıyor. Burada imar hakkı yüzde 15'e 15'dir. Her evin bulunduğu arsa 300 ile 250 metre kare arasa üzerine yapılmıştır. Bitişiğimdeki ev 270 metrekareli arsası olduğu halde balkonunu aşağıya doğru büyülterek Bodrum katını bir apartman dairesi şekline getirdi. Balkonunu anormal bir şekilde büyüttü. Benim evimin mahremiyetini de ihlal etti. Belediyeye şikayet edildi, belediye bu inşaatların hepsini mühürlemiş. Bu sitede 15'in üzerinde tadilat ve kaçak yapı var. Ondan önceleri af kanunundan yararlandı. Bugüne kadar fazla bir inşaat değişikliği yoktu. Bu sene bu iş çok arttı. Deprem korkusundan kimse İstanbul'a gitmiyor. Korkunun ecele faydası varmış gibi gitmiyorlar. Bizim bulunduğumuz bölge kayalık olduğu için deprem fazla hissedilmiyor. Bunun için birçoğu sitedeki yazlıklarında oturuyor" dedi. - MUĞLA

Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı
Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı
Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı
Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı
Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı
Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı
Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı
Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı
Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı
Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı

Murat Kurum, Deprem, İnşaat, Bodrum, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bodrum'da kaçak yapılaşma yeniden başladı - Son Dakika


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