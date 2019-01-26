Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Otomobil Sel Sularına Kapıldı; Çağlar ve Nişanlısı Billur Öldü

Bodrum'da Otomobil Sel Sularına Kapıldı; Çağlar ve Nişanlısı Billur Öldü

1 saat önce

Cavit AKGÜN- Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki Çağlar Bencik (27) ile nişanlısı Billur Atik (23) yaşamını yitirdi.

Bodrum'da Otomobil Sel Sularına Kapıldı; Çağlar ve Nişanlısı Billur Öldü, System.String[]
Cavit AKGÜN- Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla), DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde sel sularına kapılan otomobildeki Çağlar Bencik (27) ile nişanlısı Billur Atik (23) yaşamını yitirdi.

Bodrum'da gece etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında Mumcular Mahallesi  Akarca mevkiinde dere taştı. Bu sırada bir nişandan dönen elektrik teknisyeni Çağlar Bencik ile 2 aylık nişanlısı sosyal bilgiler öğretmeni Billur Atik'in içinde bulunduğu 48 ABL 07 plakalı otomobil, sel sularına kapıldı. Çağlar Bencik yönetimindeki otomobilin sürüklendiğini gören bir vatandaşın ihbarıyla sağlık, itfaiye, jandarma, UMKE, AFAD, AKUT ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan arama kurtarma çalışmalarında, Billur Atik'in köprü korkuluklarına takılı cesedine ulaşıldı. Kayıp olan Çağlar Bencik'in bulunması için çalışma başlatıldı. Bir süre sonra Bencik'in de cansız bedenine ulaşıldı.

TWITTER PAYLAŞIMI

Yaşamını yitiren Billur Atik'in olaydan saatler önce, bir cenaze töreni fotoğrafı paylaşımını retweet ettiği ortaya çıktı. Bu paylaşımda  'bu ben' başlığıyla, üzerine, 'öldüğüm gün pekte gençti rahmetli' yazdığı görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 05:25 Kaynak: DHA

Bencik, Bodrum, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bodrum'da Otomobille Sel Sularına Kapılan Nişanlı Çiftin Cansız Bedenlerine Ulaşıldı Sel Sularında Can Veren Gencin Babası Konuştu: Hava Kötü, Nişanlının Yanında Kal Demiştim

Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Irak'taki Hain Saldırıyla İlgili Konuştu: Uçaklar Kalkınca Dağıldılar Irak'ın Kuzeyinde Yer Alan Üs Bölgemize, PKK Provokasyonu Sonrası Saldırı Gerçekleşti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 19:00:55. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bodrum'da Otomobil Sel Sularına Kapıldı; Çağlar ve Nişanlısı Billur Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]