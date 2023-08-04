Bodrum'da trafik felç oldu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde Bitez Mahallesi'nde su ana isale hattının patlamasıyla, ana ve ara yollarda trafik felç oldu. Birkaç kilometrelik mesafeyi saatlerce geçemeyen sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri yolları açmak için uzun süre uğraştı.

ANA İSALE HATTINDA PATLAMA

Sabah 07: 40 sıralarında Bitez Atatürk Bulvarı'ndaki su ana isale hattında patlama meydana geldi. Su patlağını onarmak için yolu kapatan ekipler ana yolların kitlenmesine neden oldu.

TRAFİK KİLİT

Çalışmalar nedeniyle Bitez Yalısı'ndan Ortakent'e giden yol ise trafiğe kapandı. Bölgeden geçemeyen sürücüler, Bodrum- Turgutreis karayoluna yönelince karayolunda aşırı trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Ortakent Kavşağı ile Bitez Kavşağı arasında araçlar tampon tampona ilerledi. Bitez Adliye Caddesi ve ara sokaklarda da trafik yoğunluğunun olduğu görüldü.

TRAFİK EKİPLERİ UZUN ÇABALAR SARF ETTİ

Ortakent istikametine gitmek isteyen kimi sürücüler, Adliye ve Mezarlık arasındaki yola yönelince o yolda da trafik sıkışıklıkları meydana geldi. Trafiğin durması ve kilometrelerce araç kuyruklarının oluşması nedeniyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm trafik ekipleri trafiği düzenlemek için uzun çabalar sarf etti. Tüm kavşaklarda ve ara sokaklarda trafik polisleri yolları açmaya çalışıyor.