Bodrum'da trafik felç oldu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Bodrum'da trafik felç oldu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

04.08.2023 20:51

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Bitez Mahallesi'nde su ana isale hattının patlaması sonucu ana ve ara yollarda trafik felç oldu. Sürücüler saatlerce birkaç kilometrelik mesafeyi geçemedi. Trafik ekipleri uzun süre uğraşarak yolları açmaya çalıştı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde sabah saatlerinde Bitez Mahallesi'nde su ana isale hattının patlamasıyla, ana ve ara yollarda trafik felç oldu. Birkaç kilometrelik mesafeyi saatlerce geçemeyen sürücüler zor anlar yaşadı. Trafik ekipleri yolları açmak için uzun süre uğraştı.

ANA İSALE HATTINDA PATLAMA

Sabah 07: 40 sıralarında Bitez Atatürk Bulvarı'ndaki su ana isale hattında patlama meydana geldi. Su patlağını onarmak için yolu kapatan ekipler ana yolların kitlenmesine neden oldu.

TRAFİK KİLİT

Çalışmalar nedeniyle Bitez Yalısı'ndan Ortakent'e giden yol ise trafiğe kapandı. Bölgeden geçemeyen sürücüler, Bodrum- Turgutreis karayoluna yönelince karayolunda aşırı trafik yoğunluğu oluştu. Özellikle Ortakent Kavşağı ile Bitez Kavşağı arasında araçlar tampon tampona ilerledi. Bitez Adliye Caddesi ve ara sokaklarda da trafik yoğunluğunun olduğu görüldü.

TRAFİK EKİPLERİ UZUN ÇABALAR SARF ETTİ

Ortakent istikametine gitmek isteyen kimi sürücüler, Adliye ve Mezarlık arasındaki yola yönelince o yolda da trafik sıkışıklıkları meydana geldi. Trafiğin durması ve kilometrelerce araç kuyruklarının oluşması nedeniyle Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm trafik ekipleri trafiği düzenlemek için uzun çabalar sarf etti. Tüm kavşaklarda ve ara sokaklarda trafik polisleri yolları açmaya çalışıyor.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Tragger, Bodrum, Muğla, Bitez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bodrum'da trafik felç oldu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika


Son Dakika
21:05 Dünya Okçuluk Kupası'nda Türk Milli Takımı Paris 2024 kotası aldı
21:01 Madalya geldi! Dünya Okçuluk Kupası'nda Türk Milli Takımı Paris 2024 kotası aldı
20:33 Ali Koç, Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk ile yaşanan diyalog hakkında açıklama yaptı
20:29 Ortalık fena karışacak! Ali Koç'tan çok konuşulacak Metin Öztürk açıklaması
20:14 Bodrum'da trafik felç oldu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
20:12 Bodrum'da ana isale hattı patladı! Trafik kilitlendi
19:58 Antalya'da 34 gündür suyu olmayan belediye binasına gidip isyan etti: Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum
19:54 Antalya'da 34 gündür suyu olmayan belediye binasına gidip isyan etti: Tuvalete giremiyorum, denizde yıkanıyorum
19:40 PKK Yandaşları Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Önünde Skandal Eylem Gerçekleştirdi
19:39 Samsunspor, Emre Kılınç'ı kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2023 21:48:24. #1.11#
SON DAKİKA: Bodrum'da trafik felç oldu, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement