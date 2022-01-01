Bodrum'da yeni yılın ilk günü böyle geçti - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yılın ilk günü güzel havayı fırsat bilen vatandaşlar, sahil kenarlarına akın etti. Kimileri dakikalarca denize girerek keyif yaptı.

Yılbaşını Belediye Meydanı'nda binlerce kişinin hep bir arada kutlandığı Bodrum'da yeni yılın ilk günü güzel bir hava hakimdi. Hava sıcaklığının 18, deniz suyu sıcaklığının ise 19 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar Bitez, Ortakent, Kumbahçe, Paşatarlası sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Kimileri kafede vakit geçirdi, kimileri balık tuttu.

Kumbahçe sahilinde balık tutan Bülent Kazar, "Akşam hareketli geçti. Bu saate kadar dinlendik. Biraz sessizliğin, suyun, deniz kenarının keyfini çıkaralım dedik. Hava da çok güzel, tam bir balık havası. Mümkün mertebe kalabalıktan kaçarak günü geçirmeye çalışıyoruz." dedi.

Kimileri de güzel havayı fırsat bilerek denize girdi, dakikalarca denizin keyfini çıkardılar. Paşatarlası sahilinde denize giren Fatih Keşgün, "Bodrum çok güzel bir yer. Dün akşam da denize girdik, bugün de girdik. Deniz çok güzel, böyle güzel bir günün tadını çıkarmak gerekiyor. Zeki Müren'in evinin altındayız. Zeki Müren müzikleri dinliyoruz. Bodrum'a gelmişken denize girmemek olmaz." diye konuştu.

Bodrum'da hava sıcaklıkları birkaç gün daha 18-19 derece dolaylarında seyredecek.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan/İHA)