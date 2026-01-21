Bodrum FK'da Yeni Dönem Başlıyor - Son Dakika
Bodrum FK'da Yeni Dönem Başlıyor

21.01.2026 11:09
Öztürk Ailesi Bodrum FK'deki sorumluluklarını devretti, Fredy Çorum FK'ya transfer oldu.

TRENDYOL 1'inci Lig'de Play-Off hattında yer alan Bodrum Futbol Kulübü'nde Öztürk Ailesi'nin kulüpteki sorumluluklarını resmen devrettiklerini duyurmasının ardından mevcut yönetim yazılı bir açıklama yaptı. Kulüp Başkanı Taner Ankara ve Başkan Vekili Selahattin Polat, Onursal Başkan Fikret Öztürk ve Öztürk Ailesi başta olmak üzere hissedar Aşkın Demir ile yönetim kuruluna teşekkür mesajı yayınladı. Yapılan açıklamada, "Bodrum Futbol Kulübü'nün şirketleşmesini müteakip öncü vizyonuyla hissedar yapısını oluşturarak geleceğe dönük ideal yapılanma içerisinde kulübümüzü çok kısa sürede tüm futbol camiasının takdir ettiği yapıya kavuşturan, mali ve sportif başarılarıyla alt ligden süper lige geçiş başarısında çok önemli bir yere sahip olan başta Onursal Başkanımız Sn. Fikret Öztürk olmak üzere tüm Öztürk ailesi ile önceki dönem başkanlık görevini büyük fedakarlıklarla sürdüren değerli başkanımız ve hissedarımız Sn. Aşkın Demir ile yönetim kuruluna bugüne kadar Bodrum Futbol Kulübüne vermiş oldukları maddi ve manevi destekleri için şükranlarımızı sunuyoruz" denildi.

Yeni bir dönemin başlayacağını duyuruna açıklamanın devamında, "Şirket hissedarlarımız ve yeni oluşacak yönetim kurulumuz ile birlikte Bodrum Futbol Kulübü bayrağını daha ileriye taşımak ve yeni hikayeler yazmak için yoğun gayret içerisinde çalıştığımızı belirtmek isterim. Bu anlayış ile kulübümüzün geleceğini kendi öz kaynaklarıyla şekillendirmek, modern, çağın gerekliliklerine uygun, sporcularımızın gelişimini en üst seviyede destekleyecek tesisler kazandırmak için yerel yöneticilerimizin öncülüğünde, tüm Bodrum ve Bodrumspor sevdalıları ile birlikte gençlerine güvenen ve onlara gerçek fırsatlar sunan yeni bir yapılanmayı hayatı geçirmek için tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. Yeni oluşacak yönetim kurulumuz ile birlikte kısa süre içerisinde tüm düşüncelerimizi basınımız, taraftarımız ve camiamızla kapsamlı olarak paylaşacağımızı belirtmek isterim. Bugüne kadar olduğu gibi tüm camiamızın Bodrum Futbol Kulübünün yeni yapılanmasına yürekten destek vereceklerine inanıyor, saygılar sunuyorum" ifadeleri kullanıldı.

FREDY ÇORUM FK'YA GİTTİ

Bodrum Futbol Kulübü'nde sezonun ilk yarısında gösterdiği performansla takımın adeta yıldız isimlerinden birine dönüşen Fredy, Çorum FK takımına transfer oldu. Angola ile Afrika Kupası'na katıldıktan sonra takıma dönen 35 yaşındaki futbolcunun Çorum FK'ya gittiği resmen duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Teşekkürler Alfredo Fredy. Futbolcumuz Alfredo Fredy'nin transferi konusunda Arca Çorum FK ile anlaşma sağlanmıştır. Kulübümüze verdiği emekler için kendisine teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz" denildi.

Geçen sezondan bu yana yeşil-beyazlı formayı terleten Fredy, Süper Lig döneminde Bodrum FK'da 34 maça çıkıp 4 gol attı. Bu sezon 1'inci Lig'de yoluna Bodrum FK'da devam eden tecrübeli oyuncu, 18 maçta 9 gol atıp 9 da asist yaparak yıldızlaştı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Bodrum, Futbol, Spor

