Son Dakika Haberleri: Boğazda Gemi Trafiği Normale Döndü

Boğazda Gemi Trafiği Normale Döndü

26 dakika önce

İstanbul Boğazı'nda fırtına nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, 5 saatin ardından normale döndü.

Boğazda Gemi Trafiği Normale Döndü, System.String[]


İstanbul Boğazı'nda fırtına nedeniyle çift yönlü olarak kapatılan gemi trafiği, 5 saatin ardından normale döndü.

Meteorolojinin Yalova ve İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nda rüzgar şiddetini arttırdı. Bu nedenle saat 18.30'da boğazda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Gemiler, Marmara Denizi'nde Zeytinburnu açıklarında demirledi. Karadeniz'de ise gemiler, Kumköy açıklarında bekletildi. 

Boğaz'da demirleyen irili ufaklı tekneler ise dalgalar yüzünden batma tehlikesi geçirdi. Arnavutköy sahilde bir sürat teknesinin gündüz kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle battığı öğrenildi. 

Gemi geçişleri saat 23.30 sıralarında 5 saatin ardından açıldı. Marmara'dan Karadeniz'e 200 metreden uzun olmayan ve tehlikeli madde taşımayan gemilerin geçişine izin veriliyor.

 

Görüntü Dökümü

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-Boğazın gemi trafiğine kapalı olması

-15 Temmuz Şehitler köprüsünden detay görüntü

-Boğazdan detay görüntü

-Boğazdan kıyıda demirli olan teknelerden detay görüntü

-Teknelerin dalgalar nedeniyle sağa sola sallanması

-Boğazda fırtına nedeniyle bayraklardan detay görüntü

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:20 Kaynak: DHA

İstanbul, İstanbul Boğazı, Güncel
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