Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize - Son Dakika
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize

18.05.2022 21:16

Sığınmacılara yönelik açıklamalarıyla tanınan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, bu kez şehrin sokaklarındaki billboardlara Arapça ve Türkçe ilanlar astırdı. İlanlarda "11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Dönün ülkenize" ifadelerine yer verildi. Özcan, sosyal medya paylaşımında ise "Türkçe defalarca yazdık söyledik. Anlamadılar. Bizde hem iktidarın hem istilacıların anlayacağı dilden yazdık. Yeter artık" dedi.

Türkiye'deki sığınmacılarla ilgili çıkışlarıyla zaman zaman gündem olan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, son olarak şehrin billboardlarına "Bolu Belediyesi'nden geçici sığınmacılara son çağrı" başlıklı Arapça ve Türkçe ilanlar astırdı.

"11 YIL ÖNCE MİSAFİR OLARAK GELDİNİZ"

Söz konusu ilanlarda, "Geçici sığınmacılara sesleniyorum; 11 yıl önce ülkemize misafir olarak geldiğinizi söylediniz. Türk milleti de kıt kaynakları ile yılardır size sahip çıkıyor. Artık bu misafirlik fazla uzadı. Ülkemizdeki ekonomik buhranı görüyorsunuz. Gençlerimiz işsiz, aileler açlık sınırının altında yaşıyor. Bu şartlarda artık sizinle paylaşacak ekmeğimiz ve suyumuz kalmadı. Geldiğiniz gibi gitme zamanınız geldi. Artık istenmiyorsunuz, dönün ülkenize" ifadeleri kullanıldı.

Tanju Özcan, Bolu sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize

"TÜRKÇE DEFALARCA SÖYLEDİK, ANLAMADILAR"

Sosyal medya hesabından da ilanlarla ilgili bir paylaşım yapan Özcan "Türkçe defalarca yazdık söyledik. Anlamadılar. Bizde hem iktidarın hem istilacıların anlayacağı dilden yazdık. Yeter artık" dedi.

Tanju Özcan, Bolu sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
Tanju Özcan, Bolu sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize
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Son Dakika Güncel Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sokaklarına Arapça ilan astırarak sığınmacılara seslendi: Dönün artık ülkenize - Son Dakika
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