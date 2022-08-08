Bolu'da 1 kişinin öldüğü köyde zehirlenme vakaları yeniden görülmeye başlandı - Son Dakika
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Bolu'da 1 kişinin öldüğü köyde zehirlenme vakaları yeniden görülmeye başlandı

08.08.2022 21:20
Bolu'da 1 kişinin öldüğü köyde zehirlenme vakaları yeniden görülmeye başlandı

Bolu'da 141 kişinin hastaneye başvurduğu ve 1 kişinin öldüğü zehirlenme olaylarıyla ilgili alınan tüm önlemlere rağmen zehirlenme vakaları devam ediyor.

Bolu'da 141 kişinin hastaneye başvurduğu ve 1 kişinin öldüğü zehirlenme olaylarıyla ilgili alınan tüm önlemlere rağmen zehirlenme vakaları devam ediyor. Vakaların yeniden görülmesi üzerine sağlık ekipleri köyden yeniden numune aldı.

Bolu'da valilikten yapılan son açıklamaya göre merkeze bağlı Yuva köyünde yaşayan vatandaşlarda Kurban Bayramı'nda başlayan kanlı ishal ve mide bulantısı şikayetleri nedeniyle 141 kişi hastaneye başvurdu. Hastaların büyük çoğunluğunun taburcu edildiği olayda 1 kişi hayatını kaybetti. Zehirlenme olaylarının tespit edilmesiyle birlikte İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Yuva köyünde vatandaşların kullandığı şebeke suyu ve evlerde bulunan etlerden numune aldı. Vaka sayılarının 2 haftadır açıklanmadığı köyde belirtilerin yeniden görülmesi ve yoğun bakımda tedavi gören 15 ve 17 yaşlarındaki 2 gencin entübe edilmesi tedirginliğe yol açtı.

Kardeşinden sonra ablasında da belirtiler çıktı

Köyün içme suyunu karşılayan şebekede yapılan temizlik ve dezenfekte çalışmalarının ardından haftanın belirli günlerinde evlere yeniden su verilmeye başlandı. Suyun kullanılmasıyla birlikte kardeşi hastanede tedavi gören Cansu A.'da mide bulantısı ve kanlı ishal şikayetleri belirdi. Ailesinin hastaneye götürdüğü Cansu A., yapılan tetkiklerin ardından tedavisi için hastaneye yatırıldı.

"Sebebinin ne olduğu açıklansın"

İki yeğeni de zehirlenerek hastaneye yatırılan İsmail Arslan, "Ben kendim 5 gün yattım. Kardeşimin çocuğu 25 gündür Ankara'da yatıyor. Dün o çocuğun ablası rahatsızlandı. 25 gün sonra yeniden bir hasta olması bizi endişelendiriyor. Neden olduğunu bilmiyoruz. Biz neden korunacağız? Yeni vakaların çıkması başka bir sorun. Herkeste bir tedirginlik ve belirsizlik var. Ben başka bir çocuğu duyunca tedirgin oldum. Dün kardeşimin çocuğu gitti. Yarın eşimin gitmeyeceğinin garantisi yok. Suyu kullanmadan giden var. Yoğun bakımda olan var. Komşumuzun çocuğu entübe olmuş. Ben kendi çocuğumun iyi olduğuna sevinemiyorum" dedi.

Yeğeninin sadece dişlerini fırçaladığını söylediğini ifade eden Arslan, "Yeğenim evde duş almış. O birinci katta oturuyor, ben üçüncü katta oturuyorum. Dişlerimi fırçaladım ama yutmadım diyor. Yaptığı şeyler bunlar. İçmek için zaten kullanmıyoruz. Hastaneye gitti, tedbir amaçlı yatırdılar. Eğer kan değerlerinde yükselme olursa Ankara'ya gönderecekler" diye konuştu. - BOLU

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Kaynak: İHA

İl Sağlık Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Ankara, Bolu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bolu'da 1 kişinin öldüğü köyde zehirlenme vakaları yeniden görülmeye başlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bolu'da 1 kişinin öldüğü köyde zehirlenme vakaları yeniden görülmeye başlandı - Son Dakika
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