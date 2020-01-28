Bolu'da, ultrAslan taraftar grubu, deprem bölgesine 75 koli yardım malzemesi yollayacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bolu'da, ultrAslan taraftar grubu, deprem bölgesine 75 koli yardım malzemesi yollayacak - Son Dakika

Bolu'da, ultrAslan taraftar grubu, deprem bölgesine 75 koli yardım malzemesi yollayacak

6 saat önce

Bolu'da, ultrAslan taraftar grubu üyeleri Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için topladığı 75 koli giysi ve battaniyeyi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla bölgeye yollayacak.

Bolu'da, ultrAslan taraftar grubu, deprem bölgesine 75 koli yardım malzemesi yollayacak, System.String[]

Bolu'da, ultrAslan taraftar grubu üyeleri Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için topladığı 75 koli giysi ve battaniyeyi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla bölgeye yollayacak.


Türkiye, Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından birlik beraberlik içinde yaraları sarmaya çalışırken, Galatasaray'ın dünyaca ünlü taraftar grubu ultrAslan depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattı. Ülke genelinde başlatılan kampanyaya Bolu'daki sarı kırmızılı taraftarlar da tam destek verdi.


Kampanya kapsamında Bolu'da yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 75 koli giysi ve battaniye topladı. ultrAslan Bolu İl Temsilcisi Semih Karaosmanoğlu öncülüğünde toplanan ve içerisinde mont, kazak, pantolon, bot, atkı, bere gibi çok sayıda giysi ve battaniye bulunan 75 koli yardım malzemesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla afet bölgesine iletilecek. - BOLU

Elazığ, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elazığ'da yıkılan 378 binayla ilgili soruşturma başlatıldı
Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak Naci Görür, Manisa depremini yorumladı: Endişe edilecek bir şey yok Elazığ depreminin simgesi Azize: Hiçbir zaman inancımı kaybetmedim

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 22:03:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bolu'da, ultrAslan taraftar grubu, deprem bölgesine 75 koli yardım malzemesi yollayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]