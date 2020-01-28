Bolu'da, ultrAslan taraftar grubu, deprem bölgesine 75 koli yardım malzemesi yollayacak - Son Dakika

Bolu'da, ultrAslan taraftar grubu üyeleri Elazığ'da meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için topladığı 75 koli giysi ve battaniyeyi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla bölgeye yollayacak.



Türkiye, Elazığ'da meydana gelen 6,8 şiddetindeki depremin ardından birlik beraberlik içinde yaraları sarmaya çalışırken, Galatasaray'ın dünyaca ünlü taraftar grubu ultrAslan depremzedeler için bir yardım kampanyası başlattı. Ülke genelinde başlatılan kampanyaya Bolu'daki sarı kırmızılı taraftarlar da tam destek verdi.



Kampanya kapsamında Bolu'da yaşayan sarı kırmızılı taraftarlar, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için 75 koli giysi ve battaniye topladı. ultrAslan Bolu İl Temsilcisi Semih Karaosmanoğlu öncülüğünde toplanan ve içerisinde mont, kazak, pantolon, bot, atkı, bere gibi çok sayıda giysi ve battaniye bulunan 75 koli yardım malzemesi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) aracılığıyla afet bölgesine iletilecek. - BOLU